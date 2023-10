Bomba dall’Inghilterra, l’Arsenal propone uno scambio per avere Osimhen

Nell’ultima sessione di mercato Victor Osimhen è stato richiesto da alcune società, ma l’attaccante è rimasto al Napoli. Un top club è pronto a fare follie pur di acquistare il nigeriano.

La scorsa stagione è stata quella che ha sancito la definitiva consacrazione di Victor Osimhen. Dopo alcune stagioni in cui il nigeriano non ha potuto esprimere il suo massimo potenziale a causa di vari infortuni, la passata annata è stata quella giusta per esplodere.

L’attaccante del Napoli ha attirato ulteriormente su di sé l’attenzione di molti club in giro per il mondo, ed uno di questi sarebbe pronto a fare follie pur di averlo in rosa.

L’Arsenal ci prova per Osimhen: pronta l’offerta al Napoli

Dopo anni di martirio tra svariati infortuni, finalmente nella scorsa stagione Victor Osimhen ha trovato la giusta continuità che gli ha permesso di esprimere le sue qualità. L’attaccante del Napoli ha trascinato il Napoli a suon di gol e prestazioni monstre alla conquista del suo terzo scudetto. Ovviamente le sue prestazioni non hanno fatto altro che creare dell’interesse da parte di molti club.

In estate Osimhen è stato richiesto con gran forza dall’Arabia Saudita che ha offerto la cifra monstre di 180 milioni seccamente rifiutata da Aurelio De Laurentiis. L’attaccante nigeriano ha dunque proseguito il suo percorso al Napoli nonostante diverse proposte. Il futuro però ad oggi è incerto, visto che il rinnovo non c’è ancora e la scadenza del contratto si avvicina. Questa situazione potrebbe portare il Napoli a valutare una sua cessione, anche se l’idea è quella di trovare l’accordo per il rinnovo.

Non mancano certamente gli estimatori di Victor Osimhen, che sarebbero pronti già nelle prossime sessioni di mercato a fare follie per acquistarlo. Oltre all’Arabia Saudita, anche dalla Premier League c’è un forte interesse per l’attaccante nigeriano. Ad oggi il club inglese che più vorrebbe acquistare Osimhen è l’Arsenal, che già sta valutando una proposta da fare al Napoli nel prossimo futuro. Difatti come riporta il Daily Mail, i Gunners sarebbero pronti a fare qualsiasi cosa pur di regalare ad Arteta l’attaccante del Napoli. Stando a quanto riporta il tabloid inglese, l’Arsenal avrebbe intenzione di proporre al Napoli nell’affare anche il cartellino dell’attaccante brasiliano Gabriel Jesus.

Il giocatore potrebbe anche interessare al Napoli vista comunque la giovane età e l’esperienza in campo europeo, anche se Osimhen è sicuramente di un livello superiore. Qualora non si trovasse l’accordo per il rinnovo, il Napoli potrebbe valutare seriamente l’ipotesi di cedere Osimhen. Questo anche perché il club partenopeo dovrebbe evitare poi di perdere a parametro zero il nigeriano. Non ci resta che attendere eventuali sviluppi che ci saranno nei prossimi mesi.