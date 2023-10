Pessimo Napoli contro la Fiorentina: cos’è successo al Maradona al fischio finale

Arriva la seconda sconfitta consecutiva per gli azzurri dominati dalla Fiorentina.

Napoli in netta difficoltà con la Fiorentina, i viola hanno ingabbiato gli azzurri non permettendogli di costruire gioco e si sono imposti con coraggio e tecnica sui Campioni d’Italia. Sconfitta dal sapore amaro, i toscani grazie ai tre punti conquistati all’ombra del Vesuvio si ritrovano in quarta posizione a più tre punti.

I partenopei hanno dovuto fare i conti anche con la sfortuna, Zambo Anguissa si è fermato al 30esimo minuto per un problema di entità muscolare. Al suo posto è subentrato Giacomo Raspadori.

Napoli sconfitto, i tifosi fischiano

I padroni di casa sono parsi fin troppo disorganizzati, la squadra di Rudi Garcia non è riuscita a ripetere quanto era stato dimostrato di buono nelle precedenti partite. L’allenatore francese non ha ancora fatto breccia nel cuore dei tifosi azzurri che si sono resi protagonisti di un episodio sorprendente.

Infatti, al triplice fischio il pubblico partenopeo ha ‘salutato’ la squadra con dei fischi assordanti. Un episodio davvero insolito, non accadeva da anni. Tuttavia, dopo le prime – forti – manifestazioni di disapprovazione, è arrivato il sostegno delle due curve che hanno incoraggiato i giocatori.