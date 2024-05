Cessione Osimhen, asta tra due top club: la cifra definitiva che vuole il Napoli

Il futuro di Osimhen sarà lontano da Napoli. Sono due i club in corsa per acquistare il centravanti nigeriano: la richiesta del Napoli.

Il futuro del Napoli si deciderà in queste settimane. La dirigenza azzurra è al lavoro per trovare il nuovo allenatore il prima possibile in modo da poter programmare al meglio il mercato estivo. In pole position pare esserci Antonio Conte, il preferito dei tifosi azzurri.

Al momento non c’è certezza di chi siederà in panchina la prossima stagione. Quel che è certo, invece, è che chiunque arriverà si ritroverà senza Victor Osimhen. Quelle contro Fiorentina e Lecce, infatti, saranno le sue ultime due partite in maglia azzurra prima di salutare quella squadra e quella città che gli ha permesso di diventare grande nel mondo del calcio.

Il nigeriano, però, non sa ancora quale sarà la sua prossima destinazione. Al momento sulle sue tracce ci sono due big pronte a scatenare una vera e propria asta di mercato.

Cessione Osimhen, il Napoli fa il prezzo: è corsa a due

Osimhen e il Napoli si separeranno dopo tanti anni insieme. Sono state stagioni fatte di alti e bassi. Nella carriere di Osimhen, infatti, ci sono stati i tantissimi infortuni, ma anche la gioia dello scudetto conquistato l’anno scorso e la vittoria della classifica cannonieri.

Ora le strade del nigeriano e del club partenopeo si separeranno. Su Victor Osimhen ci sono due club di primissima fascia. Secondo quanto riportato da Repubblica, pare che in estate sarà lotta a due tra Paris Saint Germain e Chelsea.

Secondo il noto quotidiano, pare che i parigini siano in vantaggio rispetto ai Blues. Ci sarebbero stati, infatti, dei contatti tra il Napoli, che non si schioda dai 120 milioni della clausola rescissoria, e la dirigenza dei francesi.

Il Chelsea, dal canto suo, è pronto ad offrire 100 milioni di sterline, ma in questi casi conterà la volontà del calciatore. Osimhen, infatti, sembrerebbe più propenso a tornare in Francia dopo l’esperienza al Lille.

Nel frattempo il PSG ha fretta di chiudere per annunciare subito il grande colpo che andrà a sostituire Kylian Mbappe, promesso sposo del Real Madrid. Nei prossimi giorni, dunque, sono previsti dei nuovi contatti tra la dirigenza del PSG e quella del Napoli per provare a trovare un accordo definitivo e procedere con il trasferimento di Osimhen.