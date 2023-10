Brutte notizie per il Napoli, infortunio muscolare: Garcia perde un titolare

Azzurri davvero sfortunati, dal Maradona arrivano pessime notizie.

Il Napoli di Rudi Garcia cerca il successo casalingo con la Fiorentina. Gli azzurri vogliono raggiungere ad ogni costo la terza posizione, a meno quattro dal Milan capolista e a due lunghezze dall’Inter di Simone Inzaghi. All’orizzonte c’è la sosta dedicata alle nazionali, chiudere con una vittoria sarebbe di fondamentale importanza per il morale e la classifica degli azzurri.

La gara è in corso e per la squadra partenopea non arrivano affatto buone notizie. Infatti i padroni di casa – sul risultato di uno a uno – sono in netta difficoltà, complice una grande prestazione degli ospiti. Continua a piovere sul bagnato, le brutte notizie per il Napoli non finiscono qui: gli azzurri hanno perso una pedina importante dello scacchiere dell’allenatore francese, i tifosi temono il peggio.

Anguissa abbandona anzitempo il terreno di gioco, guai per il Napoli

Non è iniziata nel migliore dei modi l’ottava partita di campionato del Napoli. I partenopei sono subito andati sotto, al settimo minuto, con la rete di Josip Brekalo che ha colpito il morale della squadra di casa che sembra aver accusato e non poco il colpo. La formazione di Vincenzo Italiano – come ormai di consueto – sta ingabbiando il Napoli che non riesce ad imporre la sua solita e dominante trama di gioco, le linee di passaggio sono completamente bloccate. Tuttavia, è arrivato il pareggio dei Campioni d’Italia in carica grazie a un calcio di rigore realizzato da Victor Osimhen. Ma attenzione perché qualche minuto prima della trasformazione del penalty è arrivata una grande tegola per Rudi Garcia.

Infatti, al 30esimo minuto di gioco Zambo Anguissa ha lasciato il terreno di gioco a causa di un problema muscolare all’inguine. Al suo posto è entrato Giacomo Raspadori, una sostituzione insolita che determina un inevitabile cambiamento nell’atteggiamento degli azzurri che hanno l’obbligo di destare maggiori preoccupazioni alla retroguardia fiorentina. Una grande sorpresa, l’indiziato numero uno sembrava essere lo svedese Jens Cajuste soprattutto per la fisicità del centrocampista ex Reims che avrebbe potuto aiutare i compagni di reparto, in evidente difficoltà. Adesso il Napoli deve fare i conti con una grossa perdita, l’ennesima di natura muscolare. Pessime notizie per l’allenatore francese che rischia di privarsi a lungo termine del pupillo camerunense, il popolo di fede napoletana attende con apprensione gli esami strumentali. Una piccola speranza è data dalla sosta che potrebbe velocizzare il rientro dell’africano.