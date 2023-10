Che polemica su Raspadori: attacco a sorpresa dal quotidiano

Il ruolo di Giacomo Raspadori non è ancora stato definito all’interno della rosa del Napoli. Rudi Garcìa ha una missione da compiere.

L’estate prima della cavalcata trionfale che ha portato al terzo scudetto della storia del Napoli è stata molto complicata. La società partenopea ha deciso di puntare su una profonda rivoluzione della rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Riguardando il percorso fatto dal Napoli dall’ultimo anno si può dire con certezza che Aurelio De Laurentiis e il suo staff abbiano avuto ancora una volta ragione, ma questo era impossibile pronosticarlo solo 14 mesi fa.

Il Napoli in una sola estate ha dovuto dire addio alla colonna portante della squadra che per quasi dieci anni aveva portato il Napoli a lottare sia in Italia che in Europa. I tifosi azzurri hanno visto partire Dries Mertens, capocannoniere all time del Napoli, Lorenzo Insigne, capitano azzurro, e Kalidou Koulibaly. Oltre a loro, anche Fabian Ruiz ha deciso di lasciare Napoli per accasarsi all’ombra della Torre Eiffel. Destino diverso per David Ospina che è volato in Arabia Saudita con Cristiano Ronaldo.

In estate, inizialmente, sono arrivati giocatori come Kim MinJae e Khvicha Kvaratskhelia. Entrambi, però, non hanno scaldato fin da subito il cuore dei tifosi. Le proteste nel corso del ritiro di Dimaro si sono susseguite giorno dopo giorno, con il culmine che è arrivato nel corso della presentazione della squadra. Sul palco di Dimaro, Luciano Spalletti è stato coperto dai fischi dei presenti, anche se ovviamente il destinatario era Aurelio De Laurentiis.

Il patron azzurro ha deciso così di ultimare il mercato estivo con un colpo che potesse portare entusiasmo alla squadra. Sfumato Paulo Dybala, il Napoli ha virato su Giacomo Raspadori. L’ex attaccante del Sassuolo era tra i nomi più preziosi del calcio italiano e il suo acquisto ha dato speranza ai tifosi del Napoli.

Raspadori è un rebus: Garcìa ha una missione

Contrariamente alle premesse, però, il titolare non è mai stato Raspadori. Il suo ruolo sarebbe quello del centravanti, ma davanti a lui c’è ovviamente Victor Osimhen. Per questo motivo, per tutta la stagione ha trovato difficoltà nel trovare minuti con continuità.

Il suo bottino stagionale recita solo due reti in Serie A, sebbene queste siano state preziosissime. La prima ha portato tre punti nel finale contro lo Spezia e ha dato maggiori consapevolezze alla squadra riguardo all’obiettivo scudetto. Il secondo, invece, contro la Juventus ha praticamente consegnato lo scudetto nelle mani del Napoli.

Anche con Garcìa, Raspadori sta facendo fatica nel trovare spazio. Il tecnico francese ha provato ad utilizzarlo anche come esterno d’attacco, ma le sue prestazioni non sono state sempre molto efficienti.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha attaccato pesantemente il tecnico francese. Secondo la “Rosea“, Raspadori è un patrimonio da preservare per il Napoli e per la Nazionale. L’ex Sassuolo dovrebbe giocare con maggiore continuità. Secondo il quotidiano, un grande tecnico dovrebbe trovare la giusta collocazione tattica per i suoi giocatori, ma Garcìa non l’ha ancora fatto.

La Gazzetta dello Sport prosegue così:

“Per Rudi Garcia è un jolly, lui probabilmente preferirebbe essere (il) Jack. L’allenatore ne apprezza così tanto le qualità da impiegarlo nelle zone di campo più disparate, tranne però nel ruolo per cui Giacomo Raspadori sembra maggiormente tagliato”.

Un’accusa importante nei confronti del tecnico del Napoli che ora ha anche il “problema Raspadori” da risolvere.