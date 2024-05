Ultime news Napoli, Gasperini torna a parlare del futuro: l’annuncio in conferenza

Gian Piero Gasperini, al centro di rumors legati alla panchina del Napoli, parla anche del futuro in conferenza in vista del la finale di Europa League.

Quale tecnico si siederà sulla panchina del Napoli? Un interrogativo che tiene banco in casa Napoli in maniera particolare, considerando che la prossima (contro il Lecce, in programma alle ore 18:00 allo stadio Maradona, ndr) sarà l’ultima partita di Francesco Calzona sulla panchina azzurra. Mancano infatti pochi giorni e poi il tecnico sarà libero di dedicarsi totalmente alla Slovacchia, compagine con cui sarà protagonista ai prossimi campionati Europei.

La corsa per il suo successore è aperta: da Antonio Conte a Gian Piero Gasperini, passando per Vincenzo Italiano e Stefano Pioli. Difficilmente si andrà questi quattro profili per la panchina del prossimo anno. In particolare, ad aver scalato consensi e favori è il tecnico dell’Atalanta, che si giocherà un match importantissimo contro il Bayer Leverkusen che vale l’Europa League. Un’impresa di non poco conto ma che potrebbe condizionare il futuro del tecnico stesso, per cui gli scenari futuri non sono ancora scritti. Nell’incertezza c’è anche l’ipotesi Napoli, con Aurelio De Laurentiis che sarebbe pronto a concretizzare un corteggiamento che va avanti da anni. Ma Gasperini lascerà l’Atalanta al termine della stagione in corso? A parlarne è lo stesso allenatore.

Gasperini parla del futuro: risposta enigmatica in conferenza

Gian Piero Gasperini, nome fortemente indicato come possibile nuovo allenatore del Napoli, ha parlato in occasione della conferenza stampa di presentazione della finale di Europa League della sua Atalanta contro il Bayer Leverkusen.

Nel corso dell’incontro con la stampa, Gasperini ha affrontato anche l’ipotesi dell’addio ai colori nerazzurri, scenario che potrebbe aprire (forse in maniera decisiva) il suo arrivo in azzurro. In particolare, gli è stato posto un parallelismo con Xabi Alonso, che ha deciso di continuare al Bayer Leverkusen anche dopo i trionfi di quest’anno.

Alla domanda “Esiste un momento propizio per lasciare?”, il tecnico ha risposto così:

“Il momento propizio non lo sai quando ci arrivi, non abbiamo la sfera di cristallo. Si dice che il momento giusto è quando vinci, perché non cali nella considerazione. Però noi non pensiamo mai a quando si lascia, viviamo di presente più che di futuro. Quello che ha fatto Xabi Alonso è molto bello, sicuramente gli si sarebbero spalancate tante occasioni. È molto positivo, un esempio di calcio”.

Insomma, dichiarazioni che sicuramente non escludono l’addio a priori, anche se la situazione è da monitorare soprattutto dopo il fischio finale del match contro il Bayer Leverkusen.