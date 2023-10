Barone elogia De Laurentiis: “Simile a Commisso”, poi il ricordo sullo Scudetto del Napoli

Joe Barone, nella lunga intervista concessa a “Il Mattino” ha parlato anche di Aurelio De Laurentiis e del Napoli.

Il Napoli domani sera scenderà in campo contro la Fiorentina per proseguire il buon momento di forma. Gli azzurri sono alla ricerca di altri tre punti che possono rialzare ulteriormente la classifica e magari anche staccare la Juventus. I bianconeri, privi di Chiesa e Vlahovic, giocheranno contro il Torino il derby della Mole in quella che sarà una partita imprevedibile.

Alla vigilia del match contro la Fiorentina, il dirigente viola Joe Barone ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano “Il Mattino“.

Barone allo scoperto su De Laruentiis e il Napoli

Il dirigente della Fiorentina ha concesso una lunga intervista al noto quotidiano. Joe Barone ha parlato del modello Fiorentina con la costruzione del nuovissimo e modernissimo Viola Park.

Barone, poi, ha rilasciato alcune dichiarazioni anche al rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Rocco Commisso.

Di seguito le sue parole:

“Commisso e De Laurentiis hanno un grandissimo rapporto e massimo rispetto. Sono due imprenditori che sanno rischiare e hanno una visione futuristica. Ricordo anche che all’inizio della passata stagione in tanti contestavano le scelte di De Laurentiis e poi alla fine hanno vinto lo scudetto. Lui e Commisso hanno uno stile simile, sanno lavorare e hanno pazienza. Si fanno rispettare e non hanno paura di difendere le proprie idee”.

Barone ha poi proseguito così sul Napoli: