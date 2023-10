Futuro Osimhen, spunta la mossa di De Laurentiis: c’è un pericolo

L’idea del presidente partenopeo per convincere il bomber nigeriano a firmare il rinnovo di contratto

La sconfitta subita per mano del Real Madrid in casa fa riflettere gli azzurri che, con qualche distrazione in meno, avrebbero potuto strappare dei punti agli spagnoli. Alto il livello dei blancos che ci hanno messo poco a far capire allo stadio Maradona il proprio tasso tecnico. Tra le file del Napoli però non è passata indifferente la prestazione di Victor Osimhen.

Il nigeriano ha portato a termine una partita complicata con entrambe i centrali del Real alle calcagna per tutti i 90 minuti. Lo stesso Carlo Ancelotti ha affermato di aver preparato la partita proprio cercando di togliere profondità all’attaccante azzurro, provando a limitarne il gioco aereo in area di rigore. Sportellate e contrasti per Victor che alla fine non ha trovato la via del gol, ma ci è andato molto vicino provando a sfruttare l’ unico errore di Rudiger nel primo tempo.

Necessità di rinnovo

Dopo la partita, peculiari sono state le parole di Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha spiegato che la “controversia social” inerente a Victor Osimhen, è ormai acqua passata. Adesso il gruppo è tornato più unito che mai. L’obiettivo è quello di concludere al meglio il cerchio pre sosta con una vittoria sulla Fiorentina in campionato così da dimenticare la sfortunata sconfitta contro il Real Madrid.

Intanto il presidente ha spiegato di voler fare tutto ciò che è possibile affinché il contratto del bomber nigeriano possa essere rinnovato. Dopo le polemiche bisognerà aspettare qualche settimana in modo da rifarsi sotto e provare a convincere Osimhen a firmare un prolungamento. Secondo la Repubblica Napoli, le parole di ADL hanno favorito il disgelo tra le parti e la sensazione è che il presidente voglia tutelarsi per non perdere clamorosamente, tra un anno e mezzo, il suo calciatore più forte a parametro zero.