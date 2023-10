“De Laurentiis soddisfatto di Garcia”: due aspetti convincono il patron

Il presidente del Napoli sembrerebbe contento della scelta fatta sull’affidamento della panchina a Rudi Garcia, ecco i motivi

Nemmeno il tempo di archiviare e metabolizzare la sconfitta casalinga contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti che è già tempo di tuffarsi nuovamente nel campionato. Domenica sera gli azzurri saranno nuovamente di scena allo stadio Diego Armando Maradona e qui dovranno affrontare la Fiorentina.

La squadra di Vincenzo Italiano viene da un ottimo inizio di stagione, tra i migliori degli ultimi anni, e si trova appaiata con il Napoli a 14 punti. Sarà un’occasione da non perdere per nessuna delle due squadre. Ai tifosi, intanto, però è piaciuto l’atteggiamento del Napoli nella partita contro il Real Madrid. La squadra partenopea è stata applaudita al fischio finale e incoraggiata a far ancora di più per poter vincere ogni partita.

Tante rotazioni, la gioia di ADL

Dopo un inizio difficile e tra le critiche, Rudi Garcia sembra aver trovato finalmente una quadra per far sì che il suo Napoli abbia una precisa identità. Bastava un piccolo periodo di adattamento alla nuova realtà e qualche vittoria per far sì si ritorni a proporre una bella idea di calcio.

Nonostante la sconfitta con i blasonatissimi blancos, secondo l’edizione odierna de il Mattino, Aurelio De Laurentiis sarebbe soddisfatto a pieno di Rudi Garcia. Tra tutte le motivazioni, il quotidiano spiega che ciò che più sta piacendo al presidente è il modo in cui il tecnico francese, attraverso tanti cambi e rotazioni, dia spazio e tempo a tutta la rosa di poter mettere minutaggio nelle gambe.