Esonero dopo la sconfitta: crolla tutto senza il pupillo di De Laurentiis

Altra sconfitta in campionato, si avvicina l’esonero: la squadra ha subito la perdita dell’ex pupillo del patron azzurro Aurelio De Laurentiis

In estate il Napoli ha fatto di tutto pur di portare alla corte di Rudi Garcia Gabri Veiga. Il giovane centrocampista del Celta vigo, classe 2002, si è messo in mostra nella passata stagione di Liga spagnola e con la Nazionale iberica U21. Sin dalle prime presenze con i galiziani ha dimostrato di avere caratteristiche tecniche fuori dal normale. I tifosi lo hanno subito individuato come un possibile craque del calcio spagnolo, ed europeo in generale.

Tuttavia, seppur corteggiato dal Napoli campione d’Italia, il talento spagnolo ha preferito accettare la faraonica offerta dell’Al-Ahli, la squadra araba che ha provato a strappare al Napoli anche Zielinski. Un’offerta altissima per un ragazzo appena 21enne: 10 milioni di euro netti all’anno, cifre che difficilmente avrebbe potuto percepire in Europa.

Come prevedibile il Celta Vigo, alla guida del quale ad inizio ci è finito Rafa Benitez, ha subito il contraccolpo della cessione di uno dei suoi giocatori più rappresentativi. Nonostante l’autorevole guida di Benitez, che ha allenato su panchine importanti come Napoli, Real Madrid e Liverpool, non sta ottenendo i risultati sperati.

Benitez in difficoltà con il Celta Vigo: l’ipotesi esonero è concreta

Dopo le sconfitte contro Alaves e Barcellona, il Celta Vigo è caduto anche in casa del Las Palmas neopromosso. A questo punto la classifica comincia a preoccupare i tifosi sul serio: solo 5 punti nelle prime 8 gare di Liga, 1 sola vittoria, 2 pareggi e 5 sconfitte. Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, il club galiziano non cominciava così male dal 1995 o addirittura dal 1959. Uno score che non può che mettere in discussione la posizione dell’ex allenatore del Napoli.

Tuttavia, la società guidata dal presidente Marian Mourino ci ha tenuto a ribadire la sua fiducia all’allenatore, ricordando che il contratto in essere è di durata triennale e che Benitez avrà carta bianca per la rifondazione del club. Ma è pur vero che, se il club continua a non ottenere risultati, come accaduto nelle ultime partite, bisognerà rivedere i piani societari.

Dunque non proprio il migliore dei ritorni in patri per Benitez. L’impressione è quella che l’allenatore sia entrato in un periodo negativo a partire dall’esperienza con l’Everton in Premier League, mai decollata del tutto. In estate si era parlato anche di un suo ritorno a Napoli, ma alla fine non si è fatto più nulla e si è optato per Rudi Garcia.