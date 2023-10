Napoli-Real, ospite speciale al Maradona: l’annuncio del club

Poco più di 24 ore a Napoli-Real Madrid, sfida valevole per la seconda giornata della Champions League 2023/24: il club azzurro ha annunciato un ospite speciale.

Ci siamo, l’appuntamento ormai prossimo: domani sera, in un Maradona gremito e stracolmo, Real Madrid e Napoli si sfideranno per la testa della classifica del proprio girone.

Una sfida che manca dal 2017, quando nel doppio confronto i blancos dell’allora tecnico Zidane e futuri campioni, si imposero per due volte con il risultato di 3 a 1, nonostante un Napoli che in entrambe le gare, soprattutto nella prima frazione, riuscì a tenere testa a Ronaldo e compagni.

Dopo circa sei anni, i partenopei, che possono fregiarsi del titolo di campioni d’Italia dopo 33 anni, hanno la voglia matta di riprovarci, nonostante tutte le difficoltà insite in una sfida contro la società che come nessun’altra, è la massima specialista della coppa dalle grandi orecchie.

Il grande evento dello stadio Maradona prima di Napoli-Real

Una sfida resa ancora più interessante dal ritorno a Napoli di Carlo Ancelotti, ex mai troppo amato dai partenopei, tecnico degli azzurri dal 2018 al 2019.

Una stagione e mezzo circa, in cui “Re Carlo” nonostante l’eredità importante, quella del gruppo dei 91 punti, non riuscì mai ad imporre totalmente la propria impronta di gioco, finendo in balia di un vortice fatto di risultati negativi e polemiche, culminato con l’ammutinamento clamoroso del post Salisburgo.

Tempi che sembrano distanti, nonostante i pochi anni trascorsi, per un Ancelotti che nonostante la veneranda età è successivamente riuscito pienamente a risalire la china, imponendosi nuovamente nel suo Real-bis.

Una seconda esperienza positiva, condita dalla solita sfilza di trofei, su tutti, quello della Champions League 2022, ottenuta a discapito del Liverpool nonostante i pronostici di inizio stagione non propriamente favorevoli per utilizzare un eufemismo.

Insomma, tante storie a condire un appuntamento già di per sè unico, una di quelle gare che renderà ancora più magica l’atmosfera del Maradona, da sempre fiore all’occhiello nelle notti europee e “brevettatrice” dell’urlo “Champions” poi imitato in vari stadi d’Italia ed Europa.

Aurelio De Laurentiis, non nuovo a programmi speciali in concomitanza di tali eventi, ha deciso di allietare i tifosi partenopei e non nel pregara con un ospite d’eccezione: Joseph Capriati.

Il dj originario di Caserta terrà il proprio show nelle ore antecedenti alla sfida, nella speranza di infiammare ulteriormente uno stadio già caldo, probabilmente bollente.

Un nome d’eccezione, un campione tra i campioni calcheranno il rettangolo per i novanta minuti seguenti al dj-set. Insomma, ci sarà da divertirsi, prima e durante la gara.