“Indegna presa per il culo”, clamoroso attacco a De Laurentiis

Arriva un nuovo attacco ad Aurelio De Laurentiis. Antonio Cassano non le manda a dire: le parole sono durissime.

Nelle ultime settimane il Napoli è finito al centro delle polemiche. Le prestazioni in campo non arrivavano e il principale colpevole era Rudi Garcìa. Il tecnico francese ha provato a dare nuova linfa vitale agli azzurri, ma quanto fatto vedere dal Napoli nelle prime cinque giornate di Serie A era lontano anni luce da quanto erano abituati ad assistere i tifosi nella scorsa stagione. Contro l’Udinese gli azzurri hanno battuto il primo colpo della stagione. Una prestazione sontuosa che ha permessa a Giovanni Di Lorenzo e compagni di imporsi per 4-1.

Una prestazione fatta di grande gioco, con la squadra che sembrava essere tornata al periodo di Spalletti. Nel post partita, Kvaratskhelia, autore di una prestazione da vero MVP della scorsa Serie A, ha rivelato come in settimana la squadra abbia parlato con il nuovo tecnico. Gli azzurri hanno chiesto a Garcìa di giocare maggiormente con il pallone ed evitare sempre il lancio lungo alla ricerca della profondità di Victor Osimhen.

Nell’occhio del ciclone, poi, ci è finito anche l’attaccante nigeriano. Osimhen ha avuto una reazione che non è piaciuta a Garcìa al momento della sostituzione contro il Bologna. L’allarme sembrava essere rientrato, ma il caos l’ha generato un comunicato pubblicato su X da Roberto Calenda. L’agente di Osimhen ha minacciato il Napoli di procedere per vie legali dopo la pubblicazione di due video su TikTok che andavano a fare ironia proprio sul campione azzurro.

Cassano a ruota libera contro De Laurentiis

In molti hanno difeso il Napoli che ha fatto semplicemente ironia come sempre fatto su TikTok, dagli azzurri e non solo. Alcuni però, hanno criticato duramente Aurelio De Laurentiis. Tra questi c’è anche Antonio Cassano.

Ai microfoni della BoboTV, l’ex giocatore di Roma e Sampdoria ha affermato come il comportamento di De Laurentiis sia stato indegno nei confronti del bomber azzurro.

