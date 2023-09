Alta tensione Napoli – Osimhen: faccia a faccia con De Laurentiis

Il caso Osimhen continua a far discutere in casa Napoli. La tensione tra le parti è ancora alta e arriva un faccia a faccia con De Laurentiis.

Sono stati giorni complicati quelli che ha vissuto Victor Osimhen all’ombra del Vesuvio. Il capocannoniere della scorsa Serie A, aveva iniziato molto bene la stagione con tre reti in altrettante partite. Sono arrivate, poi, tre partite di pausa e il Napoli è andato in difficoltà contro Lazio, Genoa e Bologna totalizzando solo 2 punti sui 9 disponibili. Victor, contro i felsinei ha fallito la chance di sbloccare il match dagli undici metri e poi ha sbottato contro Rudi Garcìa al momento della sostituzione. L’attaccante nigeriano voleva giocare gli ultimi minuti di match tentando l’assalto con il doppio centravanti, ma il tecnico francese non era dello stesso parere.

La reazione di Osimhen non è piaciuta a nessuno. Il giorno seguente, però, il tecnico e il bomber hanno chiarito la diatriba e Osimhen ha chiesto scusa anche alla squadra. A scatenare di nuovo il caos tra Osimhen e il Napoli è stato Roberto Calenda, agente del giocatore. Calenda, alla vigilia di Napoli-Udinese, ha fatto un duro comunicato contro la società azzurra. Nell’occhio del ciclone sono finiti due video pubblicati dal Napoli su TikTok in cui si faceva ironia proprio sul rigore sbagliato da Osimhen. Secondo l’entourage del giocatore si tratta di una mancanza di rispetto e di aver leso l’immagine del giocatore.

La tensione resta alta tra Osimhen e il Napoli

La situazione si è subito infiammata con Osimhen che è finito in dubbio per il match dello Stadio Maradona contro il friulani. Alla fine Victor ha giocato da titolare e ha anche siglato il gol del 2-0, dopo aver lasciato a Zielinski l’onore di calciare il penalty per sbloccare il match. Segnali distensivi dopo giorni complicati.

Nonostante un tregua tra le parti, pare che la tensione sia ancora molto alta tra Osimhen e la dirigenza azzurra. Il Napoli, inoltre, sta preparando la delicata trasferta di Lecce.

Al seguito della squadra c’è anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. L’edizione odierna di “Repubblica” ha spiegato la scelta del patron azzurro.

Secondo il quotidiano, De Laurentiis ha scelto di seguire la squadra anche in trasferta per un incontro di disgelo con Victor Osimhen. Il Napoli vuole assolutamente evitare strascichi legali con il giocatore. De Laurentiis, inoltre, vuole che Osimhen ritrovi la massima serenità dopo un avvio complicato per la squadra.

Il rinnovo, tuttavia, resta in una fase di stallo che sembra quasi definitiva.