Visita lampo dell’agente a Napoli: l’indizio social diventa virale

La foto pubblicata su Instagram ha fatto il giro del web: l’agente del calciatore del Napoli rivela un indizio sui social?

Periodo molto impegnativo in casa Napoli, gli azzurri stanno giocando tante partite una dietro l’altra. Dopo le gare con Genoa, Bologna, Braga e Udinese in poco più di dieci giorni, i ragazzi di Rudi Garcia dovranno affrontare il Lecce nel weekend prima della grande sfida di Champions League contro il Real Madrid, in programma martedì 3 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona.

Il match con l’Udinese è servito ai tifosi per rivedere un bel Napoli. La larga vittoria per 4-1 è servita a Kvaratskhelia per tornare al gol dopo sette mesi. La gara del Maradona è servita a Osimhen per “fare pace” con il tifo partenopeo dopo il caso social scoppiato alla vigilia della partita. Napoli-Udinese è stata anche l’occasione per un azzurro di incontrare il proprio agente.

Incontro tra Meret e il suo agente

Nella giornata di ieri, l’agente Federico Pastorello ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto che lo ritrae con Alex Meret, suo assistito, e suo fratello Andrea Pastorello. I tre si sono incontrati proprio dopo la partita che ha visto il Napoli imporsi sull’Udinese, accompagnata da una descrizione che recita: “Festeggiando dopo una grande partita e vittoria con il nostro Alex Meret”.

La situazione contrattuale di Meret ha aperto a qualche ipotesi. Il portiere friulano, lo scorso ottobre, ha firmato il rinnovo di contratto (precedentemente in scadenza nell’estate del 2023) fino al 30 giugno 2024. Un rinnovo arrivato dopo un’estate in cui sembrava vicinissima la sua cessione e che il Napoli ha chiesto al giocatore per non rischiare di arrivare a scadenza a fine stagione.

Eppure, da quella firma di ormai un anno fa le cose non sono cambiate. Il contratto di Meret è attualmente in scadenza al termine di questo campionato (con opzione a favore del club per un altro anno), ma non sembrano esserci dialoghi aperti tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l’agente Federico Pastorello.

Fu proprio Pastorello, nel corso dell’estate appena conclusasi, a parlare di questa situazione. Intervistato ai microfoni di Tuttomercatoweb, l’agente di Meret dichiarò: “Lui sta benissimo a Napoli, vuole rimanere. Per il rinnovo di contratto ci sarà tempo di parlare con chi di dovere. C’è tempo, non scade domani”.

Che la visita di Pastorello a Napoli da Meret possa essere coincisa con quella con Aurelio De Laurentiis? Per ora non si sa nulla, ma i tifosi sperano nel rinnovo del proprio numero 1.