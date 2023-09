Verso Lecce-Napoli: ballottaggio tra Mario Rui e Olivera, chi è il favorito

In vista della trasferta di Lecce, Rudi Garcia comincia a pensare all’undici titolare che scenderà in campo

Archiviato il turno infrasettimanale, è subito tempo di catapultarsi nella settima giornata di campionato in cui gli azzurri affronteranno il Lecce. I salentini vengono da un inizio di stagione scintillante, mai erano partiti così bene in Serie A. Merito di una rosa costruita ad hoc e di Roberto D’Aversa che è riuscito a conquistare 11 punti, gli stessi del Napoli, cadendo soltanto allo Stadium contro la Juventus.

Dopo la schiacciante vittoria per 4-1 sull’Udinese, anche il Napoli di Garcia pare aver messo il momento negativo alle spalle, pronto per ripartire tornando nelle posizioni di classifica importanti. Il successo di mercoledì sera al Maradona sembra aver portato nuova linfa alla squadra che sarà seguita in Salento, dalla vigilia di stasera, anche dal presidente Aurelio De Laurentiis.

Lecce-Napoli: le probabili formazioni

In vista dell’importantissimo impegno in Champions League di martedì sera dove, allo stadio Maradona, gli azzurri affronteranno il Real Madrid di Carlo Ancelotti, Garcia potrebbe fare un leggero turnover. Con i giocatori contati in difesa, dati gli infortuni di Juan Jesus e Rrahmani, secondo Sky Sport la coppia Natan-Ostigard sarà riconfermata titolare. Ballottaggio tra Mario Rui e Olivera con il portoghese leggermente favorito.

A centrocampo, al momento, dovrebbe giocare il solito trio Anguissa-Lobotka-Zielinski ma qualche cambio all’ultimo per far riposare uno di questi tre, in vista della sfida ai Blancos, è probabile. In attacco un ripristinato Kvaratskhelia e Politano affiancheranno il bomber Victor Osimhen.