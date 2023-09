Giulia Coppini show: è la moglie di uno degli azzurri più amati dai tifosi

È una delle wags più belle e amate in casa Napoli: chi è Giulia Coppini, la moglie di uno degli azzurri che è entrato nel cuore dei tifosi.

Sono stati tantissimi nel corso degli anni i giocatori che, una volta approdati al Napoli, si sono innamorati della città e della sua gente. I tifosi sono molto passionali e fanno sentire tutto il loro calore, a volte forse anche in maniera eccessiva. Anche le fidanzate, mogli e famiglie dei calciatori rimangono folgorati dalla bellezza di questa terra e dall’affetto del popolo napoletano.

Tra gli ultimi arrivati in casa Napoli che maggiormente hanno saputo apprezzare la città c’è sicuramente Giovanni Simeone. Argentino come Maradona, il Cholito è entrato subito in empatia con città, popolo e tifosi, venendo amato da tutto il tifo partenopeo anche proprio per questo suo amore che dimostra quotidianamente nei confronti di questa terra.

Anche sua moglie Giulia Coppini è rimasta affascinata da tutto ciò che Napoli ha da offrire e, per lo stesso motivo di Simeone, i napoletani hanno subito dato il loro cuore alla bellissima ragazza toscana.

Chi è Giulia Coppini, moglie del Cholito Simeone

Nasce a Firenze nel 1992, fin da piccola pratica danza per poi appassionarsi al mondo della moda e lavorare come modella, sfilando per brand importanti come Ferragamo. Nonostante ciò si è cimentata anche in percorsi universitari. Infatti ha prima frequentato la facoltà di Economia, ma senza concluderla, per poi passare a quella di Biotecnologie, dove ha conseguito poi la laurea.

Dopo aver partecipato a Miss Italia, nel 2013 viene eletta Miss Gambissima Toscana e nel 2016 inizierà a lavorare in TV come inviata nei campi per Quelli che il Calcio, storico programma sportivo in onda su Rai 2.

La storia d’amore con Simeone

È proprio in quegli anni di lavoro come inviata che conosce Giovanni Simeone, grazie a delle amicizie in comune. Fu proprio un’uscita con questi amici in comune a permettere la loro conoscenza. Ai tempi l’argentino vestiva la maglia del Genoa e come detto da lei è stata stregata dalla cultura del Cholito il quale durante una grigliata la colpì: “Mi parlava di Napoleone, Michelangelo e dei Medici, mi colpì da subito“.

Iniziò quindi a seguire sui campi come inviata le partite del Genoa per poi tornare nella sua Firenze, dove il Cholito si trasferì appunto alla Fiorentina. Dopo qualche anno di fidanzamento, i due decidono di convolare a nozze. Fu nel 2019, durante un viaggio a Parigi, che Simeone chiese la mano della Coppini. I due si sposano prima a Ibiza, per poi celebrare le loro nozze proprio a Firenze, diversi mesi più tardi, causa lo scoppio della pandemia Covid.