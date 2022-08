MOGLIE SIMEONE – Si chiama Giulia Coppini è nata a Firenze e per gli appassionati di calcio potrebbe avere un volto familiare, è stata infatti inviata a Quelli Che il Calcio, storico programma sportivo in onda su Rai 2. Proprio da quando lei ha intrapreso la carriera da inviata, ha conosciuto il suo attuale marito e nuovo attaccante del Napoli, Giovanni Simeone.

Chi è Giulia Coppini, la moglie di Simeone

Non solo Quelli Che il Calcio, Giulia Coppini vince Miss in Gambissima Toscana nell’anno 2013 ed è poi nel 2016 che sceglie la carriera da inviato. La Coppini è laureata in Biotecnologie e non ha mai nascosto la sua passione per il mare. A Napoli, potrà godersi il mare da ogni angolazione. Adora leggere e proprio questo tratto è in comune con Giovanni Simeone che è stato conquistato da lei anche grazie alla profonda conoscenza di lei della città di Firenze. “Mi parlava dei Medici e mi colpì da subito”, questa la rivelazione della Coppini ad un’intervista di qualche anno fa.

Giulia Coppini e Simeone

Grazie ad amici in comune infatti Giulia e Simeone si conoscono e la scintilla pare scattare fin da subito. Nell’anno in cui il Cholito gioca al Genoa, Giulia non si perde una partita del grifone fino a quando il calciatore si trasferisce alla Fiorentina. I due da quel momento decidono di frequentarsi seriamente e Giulia Coppini segue il Cholito anche al Cagliari. Dopo una lunga convivenza, Giovanni e Giulia decidono di sposarsi.

Moglie Simeone: il matrimonio

Il Cholito Simeone e la sua Giulia si sposano nel 2021 ad Ibiza, a causa della pandemia però sono costretti a rinviare i veri festeggiamenti, questi ultimi ci sono stati lo scorso 29 maggio a Firenze. Una storia d’amore nata grazie al calcio e giunta fino all’ombra del Vesuvio, la Coppini infatti ha deciso, ovviamente, di seguire Simeone anche a Napoli per la nuova avventura di suo marito.

Giulia Coppini Instagram

Giulia Coppini ad oggi lavora come modella soprattutto grazie al suo profilo Instagram, la moglie del Cholito conta circa 45mila followers ed è molto attiva sui social dove racconta gran parte delle sue giornate. Proprio sul suo profilo Instagram, si possono ammirare alcuni scatti del fantastico matrimonio tra lei e Simeone.