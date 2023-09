De Laurentiis inedito per Lecce: gesto mai visto prima del patron

Il presidente del Napoli è pronto fare una cosa che quasi mai aveva fatto in quasi venti anni di presidenza, lo farà in occasione della sfida al Lecce

Quello visto contro l’Udinese ha fatto tornare alla mente un Napoli vincente e convincente che finora era rimasto ancora nascosto. Una vittoria casalinga ha fatto salire l’entusiasmo del tifo azzurro alle stelle che, dopo una settimana difficile per la questione dovuta a Victor Osimhen, non sperava altro che ottenere un successo per scacciare via il malumore.

In effetti così è stato, un 4-1 a netto che ha messo le critiche e i pessimismi da parte con Rudi Garcia che ha lanciato un messaggio serio di presenza a questo campionato. Archiviata la sfida del Maradona, per il prossimo weekend si torna in trasferta dove c’è da giocare contro il sorprendente Lecce di Roberto D’Aversa.

ADL con la squadra per Lecce

La settima giornata di campionato sarà molto importante per gli azzurri. Una vittoria significherebbe essere totalmente rientrati a lottare per le prime posizioni e la crisi verrebbe definitivamente allontanata. Quella di Via del Mare sarà una trasferta ostica per gli azzurri. Il Lecce ha 11 punti in classifica, praticamente gli stessi punti del Napoli, e viene da un ottimo inizio di campionato dove si è dovuto arrendere solo alla Juventus in trasferta. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del il Mattino, in occasione della partita ci sarà un inedito Aurelio De Laurentiis che, entusiasta per la roboante vittoria contro l’Udinese, volerà nel pomeriggio a Brindisi, per poi dirigersi in pullman verso Lecce, dove passerà la notte con la squadra in albergo.

Il presidente ha capito che bisogna seguire Rudi Garcia ed i calciatori il più possibile e ciò che farà per la trasferta di Lecce sarà assolutamente inedito. In quasi venti anni di presidenza sarà la prima volta che trascorrerà la vigilia di un match con la sua squadra. Il suo tweet post match di Bologna era stato molto criticato, contenuto social che poi, in occasione della vittoria contro l’Udinese ha citato nuovamente. Il presidente infatti dopo il 4-1 del Maradona ha scritto su Twitter “Da Bologna siamo ripartiti veramente”, segno di voler smentire chi lo ha aspramente criticato.

Intanto Rudi Garcia dovrà preparare questa delicata trasferta sapendo che dopo pochi giorni ci sarà l’attesissima sfida di Champions League contro il Real Madrid allo stadio Diego Armando Maradona. Abbastanza probabile che il tecnico francese faccia riposare qualche titolarissimo in vista della sfida ai blancos di Carlo Ancelotti.