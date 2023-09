Simeone difende Osimhen: la spiegazione sul suo momento

Il Napoli torna a vincere come sa fare. Simeone torna sul caso Osimhen e difende il suo compagno di squadra. Spiegazione anche sul momento

Vittoria che sa di rinascita quella avvenuta nel turno infrasettimanale in favore dei partenopei fra Napoli ed Udinese. Ritrova il successo la squadra di Rudi Garcia allo Stadio Diego Armando Maradona.

Trionfo nel segno di Zielinski, Osimhen, Kvaratskhelia e Simeone. Più di una buona notizia in questa sfida. Una vittoria che vale più di tre punti. Una gara che riporta positività, ridimensiona i rapporti e sancisce il ritorno al gol del numero 77 che in queste partite era mancato.

Nel tabellino dei marcatori, anche il nome di Giovanni Simeone. L’argentino è stato fondamentale lo scorso anno quando ha dovuto rimpiazzare l’uomo mascherato. Anche oggi ha lasciato il segno siglando il gol del 4-1 finale. Una rete che sa di libertà.

Il cholo ha commentato ai microfoni di Sky Sport quanto vissuto dai partenopei in questo periodo.

Osimhen era nervoso perché gli mancava il gol, per un attaccante è normale, anche a me succede se non segno. Victor però è un ragazzo con una forte personalità. Anche in campo ha momenti di aggressività che lo caratterizza. Ed è così anche come persona. Bisogna tenerlo bene perché è importante per noi.