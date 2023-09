Napoli-Udinese, Garcia si affida ai titolari: due cambi per lui

Stasera andrà in scena Napoli e Udinese, una sfida decisiva per permettere agli azzurri di rilanciarsi dopo questo mese complicato.

2 pareggi, 1 sconfitta e 1 vittoria in Champions, questo il misero bottino del Napoli nell’ultimo mese e mezzo, un periodo nero, con cui i partenopei negli ultimi due anni si erano raramente, se non mai, trovati a confrontarsi.

Rudi Garcia dopo i segnali incoraggianti visti sul pianto tattico a Bologna, è chiamato a riscattarsi tornando a vincere in un Maradona che sarà comunque ancora una volta gremito.

Le possibili scelte

Il tecnico francese si affiderà con ogni probabilità ai titolarissimi, optando per pochi cambi di formazione nell’undici che affronterà l’Udinese.

Dovrebbero essere infatti confermati 9 azzurri su 11, con due unici avvicendamenti sulle corsie, nello specifico, una per parte: Mario Rui potrebbe rilevare Olivera, mentre Politano, tra i più in forma in questo avvio di stagione, pare candidato seriamente a riprendere il proprio posto sulla corsia offensiva destra.

A quanto pare, quindi, non ci sarà nessuna drastica decisione nei confronti di Victor Osimhen, autore insieme al proprio agente di un attacco improvviso e profondo in piena notte nei confronti della società di Aurelio De Laurentiis, che già in mattinata, dovrà cercare di risolvere l’ennesima grana di questo complicato avvio.