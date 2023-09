Napoli-Udinese, decisione presa su Osimhen: è ufficiale

Il Napoli ha diramato la lista dei convocati per il match di questa sera contro l’Udinese: scelta definitiva su Victor Osimhen.

Vigilia peggiore non poteva esserci. Dopo il brutto pareggio di Bologna, il Napoli ha bisogno di vincere a tutti i costi contro l’Udinese questa sera, ma i segnali non sono incoraggianti. A un giorno dal match delicato del Maradona, si è scatenato un putiferio attorno a Victor Osimhen.

Nel pomeriggio la Procura di Roma che ha iscritto il nome di Aurelio De Laurentiis nel registro degli indagati per falso in bilancio, proprio per il trasferimento che portò l’attaccante nigeriano all’ombra del Vesuvio dal Lille. E già lì si è scatenato il panico tra i tifosi, per un motivo inutile, visto che questo è un atto dovuto, ma non ci saranno ripercussioni sul club.

In serata, invece, il fatto enorme che ha sconvolto tutti i tifosi. L’agente del bomber azzurro, Roberto Calenda, tramite un comunicato su Twitter, ha attaccato il Napoli per un video ironico pubblicato sul profilo TikTok del club. Successivamente è stato lo stesso Osimhen a cancellare tutte le foto (o almeno la maggior parte) sul suo profilo Instagram che lo ritraevano con la maglia del Napoli. Un gesto che non è andato giù ai tifosi, sempre stati in difesa del loro beniamino.

Osimhen convocato per Napoli-Udinese

Molti tifosi si aspettavano un comunicato del Napoli in mattinata sulla vicenda, ma il club ha invece preferito risolvere la questione lontano dai riflettori. Secondo quanto riportato dall’edizione online de “Il Mattino”, il social media manager avrebbe già chiesto scusa a Osimhen (che le ha pretese) e l’allarme sarebbe rientrato. Se così si può dire.

Inoltre, sempre secondo quanto riferisce il quotidiano napoletano, Victor Osimhen stasera scenderà regolarmente in campo dal primo minuto. Nessuna esclusione per punizione o richiesta da parte del nigeriano di non giocare: Rudi Garcia si affiderà a lui in attacco per provare a ritrovare la vittoria che in campionato manca da agosto.

In questi minuti è stata anche ufficializzata la lista dei convocati da parte del club e il nome di Victor Osimhen non manca. Una scelta che però ha diviso la piazza: molti tifosi chiedevano una punizione per questa partita e lasciarlo in tribuna, mentre altri sono dalla parte del nigeriano e sperano in un suo gol che possa mettere fine a questa brutta vicenda. Sarà interessante scoprire come reagirà il Maradona stasera quando verrà chiamato il suo nome all’annuncio delle formazioni.