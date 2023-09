Napoli-Udinese, c’è preoccupazione per le scosse ai Campi Flegrei: sta accadendo in queste ore

Napoli torna a tremare, ore d’apprensione per i napoletani svegliatisi questa notte dinanzi all’ennesima scossa.

Una scossa di magnitudo 4.2, probabilmente la più alta degli ultimi 20 anni, si sono svegliati così tanti napoletani che alle 3:35 della scorsa notte si sono riversati in strada in preda alla paura.

Una scossa forte, avvertita in tutta la città, anche in quelle aree lontane da Pozzuoli, epicentro di quest’ultima, un avvenimento in grado di generare panico tra tutti, iocatori dell’Udinese compresi, come abbiamo raccontato in precedenza.

Fenomeno bradisismico, valutazioni in corso

Sono ormai mesi che la zona flegrea sta affrontando una lungo fenomeno bradisismico: scosse che si fanno sempre più frequenti e che hanno fatto tornare alla mente gli avvenimenti del 1984.

Lo scorso 7 settembre, alle ore 19:45, fu avvertita una scossa di 3.8 magnitudo sulla scala Richter, quella che fino a quel momento venne definita l’evento tellurico più forte avvertito nella città partenopea da 39 anni a questa parte.

In soli 19 giorni, tale triste primato è stato superato dall’ultimo movimento registrato la scorsa notte come sopracitato, motivo per cui, secondo quanto riportato da Antonello Perrillo, giornalista RAI, attualmente sarebbero in corso valutazioni su tutta l’area flegrea, Stadio Maradona compreso.

Seguiranno aggiornamenti, anche se con ogni probabilità, la gara si svolgerà in piena regolarità.