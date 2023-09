Chi è la fidanzata di Osimhen: curiosità e foto della riservata Stephanie

Tutto quello che c’è da sapere su Stephanie, la fidanzata dell’attaccante del Napoli Victor Osimhen. Una ragazza molto riservata e che non ama esporsi agli occhi dei social.

Victor Osimhen è il beniamino in assoluto dei tifosi del Napoli, che ormai vedono nell’attaccante nigeriano un vero e proprio simbolo. L’ex Lille è riuscito a entrare nel cuore di tutti i napoletani grazie a quanto fatto vedere in campo e non solo: il numero 9 azzurro, infatti, si è spesso distinti per tantissimi gesti meravigliosi al di fuori del campo, che fanno di un lui un campione anche di umiltà.

Ma chi è la compagna del bomber nigeriano? Si sa ben poco di Stephanie: ragazza molto riservata, nascosta praticamente dai social e che da tempo è la compagnia di vita dell’attaccante dei partenopei. Di lei, infatti, si conosce poco o nulla e a malapena si trovano sue foto in giro.

Chi è Stephanie, la fidanzata di Osimhen

Stephanie è di origine africana e di nazionalità tedesca, poiché è nata in Germania. Non ama apparire in pubblico: foto o video di lei sono praticamente inesistenti. I tifosi del Napoli hanno avuto modo soltanto di conoscerla quando l’allora attaccante del Lille arrivò in città per conoscere quella che poi sarebbe stata la sua nuova casa.

Tutti i tifosi rimasero colpiti dalla bellezza di lady Osimhen, che senza dubbio rappresenta una figura importante nella vita di Osimhen, che non ha mai nascosto l’attaccamento per i suoi affetti e per le sue radici più autentiche. Un’altra occasione per vederla in pubblica è stata durante la festa Scudetto dopo Napoli-Sampdoria, quando Osimhen e Stephanie si sono prestati a diverse foto ricordo con la coppa.

La storia tra Stephanie e Victor

Stephanie e Victor si sono conosciuti in Francia, ai tempi del Lille. Victor e Stephanie hanno coronato la loro storia d’amore con la nascita della piccola Hailey True. Ad oggi abitano insieme in un’abitazione al piano terra a Posillipo, tra i quartieri più belli di Napoli dove ha anche vissuto Maradona negli anni ’80.

Osimhen non ha mai nascosto l’importanza della sua compagna e del suo supporto sopratutto nei momenti di difficoltà e non solo. In un’intervista rilasciata di recente, l’attaccante del Napoli ha ribadito nuovamente il fondamentale appoggio della sua fidanzata nel periodo dell’infortunio al volto.

Il (non) rapporto con i social

A differenza di quanto si vede ormai di solito sul mondo dei social, la fidanzata di Osimhen sembra non amare Instagram e tutti gli altri social in generale. Stephanie, infatti, non ha profili personali suoi social e non appare in nessuna foto dei profili di Victor Osimhen.

Basti pensare che la nascita di Hailey True fu un vero e proprio annuncio a sorpresa, in quanto nessuno era a conoscenza di una gravidanza della bellissima Stephanie.