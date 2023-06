Gesto da pelle d’oca di Victor Osimhen, che accoglie la richiesta di un piccolo tifoso sui social: il gesto dell’attaccante del Napoli fa commuovere tutti.

Victor Osimhen ci ha abituato a vederlo un fuoriclasse anche al di fuori del campo. Sono tanti i gesti che hanno conquistato il cuore dei tifosi del Napoli che, oltre ad amarlo per le sue gesta, lo apprezzano anche per il suo carattere da leader e grande trascinatore.

La speranza dei tifosi partenopei è che si possa continuare a godere dei suoi gol e di apprezzare i suoi gesti da cuore d’oro ancora a lungo: tutto pende dall’incontro in programma quanto prima tra Aurelio De Laurentiis e l’entourage del ragazzo, durante il quale si proverà a fare chiarezza definitiva sulle sue sorti.

Intanto, l’ennesimo gesto bellissimo nei confronti di un suo piccolo tifosi fa impazzire i tifosi sui social. Cosa è successo? Vediamo insieme cosa ha fatto Osimhen.

Tutto parte da Twitter, dove un utente posta il video di un bambino che gioca a calcio e che, tramite il suo genitore, fa una richiesta particolare a Victor Osimhen.

Dear @victorosimhen9 can you have a football kick around with my 1year 11months Old Son. We will fly down to Napoli to meet you 🙏🏾❤️🔥. I want him to someday look at that video and say my Dad did this for me ❤️. #FathersDay

He is the one in the video below 👇🏽👇🏽👇🏽 pic.twitter.com/oOLSGSUxfr

— Obi (@Obi_Uchendu) June 18, 2023