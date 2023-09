De Laurentiis non seguirà il Napoli a Braga: ha un altro impegno

Il presidente non volerà con la sua squadra in Portogallo ma seguirà il Napoli in diretta televisiva.

Giornata importantissima per i campioni d’Italia che in serata faranno il loro atteso esordio in Champions League. La competizione è una grande occasione per mettersi alla prova con le realtà del grande calcio europeo. L’annata della passata stagione, in Champions, ha rappresentato un’altro grande traguardo per il Napoli che si è fermato ai quarti. Quest’anno l’obiettivo è migliorarsi e per farlo serve arrivare tre le prime quattro squadre e sognare.

Bisognerà avere un approccio perfetto già da stasera dove ad attendere gli azzurri ci sarà il Braga di Artur Jorge. Anche i lusitani sono partiti a rilento nel loro campionato di pertinenza e hanno raccolto soltanto 8 punti in cinque partite. Ai partenopei servirà ritrovare la migliore condizione e iniziare il girone con i primi tre punti.

ADL osserverà i suoi da remoto

Con la squadra non ci sarà però il presidente Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro infatti non potrà volare a seguire il Napoli in Portogallo e dovrà rimanere in città per essere presente al matrimonio del Rettore dell’Università Federico II, Matteo Lorito. ADL guarderà i suoi da remoto, in diretta televisiva dove potrà osservare “meglio” la squadra.

Il presidente, insieme alla dirigenza, pare non essere del tutto soddisfatto della partenza e del calcio mostrato fin qui da Rudi Garcia e per questo terrà sotto esame il tecnico francese. Garcia ha bisogno di convincere De Laurentiis e i tifosi e proverà nel far ricredere tutti iniziando a mostrare un gioco differente da quello visto nelle prime uscite di campionato.