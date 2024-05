Napoli-Bologna, il Maradona è una furia verso De Laurentiis: i cori dei tifosi

Napoli da incubo contro il Bologna. Scatta la veemente protesta da parte del tifo azzurro: De Laurentiis nel mirino

È un Napoli da incubo contro il Bologna. Gli azzurri di mister Francesco Calzona crollano in casa contro la squadra allenata da Thiago Motta, rimediando una severa punizione da parte dei rossoblù. Gli emiliani si sono imposti al Diego Armando Maradona con il punteggio di 2-0, mettendo un altro importante tassello nella loro corsa verso il sogno Champions League. Obiettivo miseramente fallito quest’anno dalla società di Aurelio De Laurentiis.

È bastato un tempo al Bologna per ipotecare i tre punti al Maradona. Ai rossoblù sono serviti solo 12 minuti per piegare gli azzurri di Calzona, bucando la porta di Meret con due gol in rapida successione, firmati da Ndoye e Posch. Un ko che ha fatto divampare ancor più rabbia e frustrazione da parte del tifo azzurro. I supporter partenopei si sono scagliati con forza contro la società, prendendo di mira specialmente il patron Aurelio De Laurentiis.

Napoli da horror: scatta la protesta dei tifosi azzurri

Dopo l’ennesima prestazione sottotono da parte della squadra allenata da mister Francesco Calzona, il tifo azzurro ha deciso di far sentire ancora una volta la propria voce per esternare tutta la sua frustrazione.

Nel rush finale della gara, i supporter del club partenopeo appartenenti alla Curva A hanno fatto partire una serie di cori e fischi dagli spalti. I tifosi non hanno risparmiato nessuno, prendendo di mira calciatori e società. A finire principalmente nel mirino del tifo organizzato è stato proprio il presidente Aurelio De Laurentiis.

Al presidente azzurro sono stati rivolti una serie di attacchi, sotto forma di cori come: “Chi non salta insieme a noi è un De Laurentiis”, “Aurelio vattene a Bari” e “De Laurentiis pezzo di”. Non ha usato mezzi termini la tifoseria azzurra, scottata da quanto visto nel corso di questa stagione.

Quest’annata così fatale potrebbe recare un grave danno alla società di Aurelio De Laurentiis, sia di immagine che sul piano economico. Gli azzurri rischiano di rimanere fuori da ogni competizione europea dopo 14 anni di fila nelle coppe continentali.

Il Napoli non subiva due gol nei primi 15 minuti di un primo tempo di Serie A dal 2010. Anche in quel caso, fu il Bologna a punire i partenopei con due gol ad inizio primo tempo. Con il ko di oggi, diventano cinque i match consecutivi senza vittoria per il Napoli di Calzona.

Inoltre, la sconfitta subita contro il Bologna, ha etichettato ufficialmente il club azzurro come la peggior squadra campione d’italia di sempre. Il Torino post strage di superba si fermò a 58, mentre il Napoli vincendo le prossime due gare può arrivare a malapena a quota 57.