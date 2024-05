Buio Napoli, la società ha scelto: l’annuncio nel post-partita

La sconfitta contro il Bologna è pesantissima per il Napoli: Aurelio De Laurentiis ha preso una decisione a sorpresa nel post partita.

Un’altra pessima prestazione da parte del Napoli che esce sconfitto per 2-0 contro il Bologna. Gli azzurri sono apparsi subito in grande difficoltà e hanno approcciato in maniera molto negativa il match. Dopo 12 minuti il Bologna era già in vantaggio per 2-0. L’ultima volta che il Napoli ha subito due gol nel primo quarto d’ora era nel 2010 proprio contro i Felsinei.

La prestazione del Napoli non è piaciuta a nessuno tra i tifosi azzurri e nemmeno al presidente Aurelio De Laurentiis che nel post partita ha preso una decisione a sorpresa.

Napoli da incubo contro il Bologna: c’è il silenzio stampa!

La squadra azzurra ha nuovamente deluso le aspettative. Nel corso della stagione, molte volte è stata ripetuta la frase “Peggio di così non può andare”, ma il Napoli ha ricordato che non c’è mai limite al peggio.

La prestazione odierna del Napoli entra di diritto tra le peggiori dell’intera stagione. La sconfitta, inoltre, regala al Napoli il triste primato di essere la squadra campione d’Italia peggiore della storia della Serie A.

Nel post partita, Aurelio De Laurentiis ha preso una decisione drastica, ma comprensibile, dato il momento estremamente negativo e complicato. Il Napoli, infatti, è in silenzio stampa e l’annuncio è arrivato direttamente da Dazn.

Di seguito quanto evidenziato: