Patto De Laurentiis – Al Khelaifi sul futuro del calcio

Il mondo del calcio nell’ultimo decennio è andato sempre più scemando dal punto di vista economico tra valori folli, commissioni e ingaggi. Adesso però Al Khelaifi potrebbe seguire un’ideale di De Laurentiis.

Il Napoli da sempre è tra le società più virtuose dal punto di vista finanziario e dei bilanci. Ciò poiché il presidente Aurelio De Laurentiis predilige la linea della sostenibilità economica, evitando spese folli ed ingaggi di lusso per i suoi tesserati.

Questa linea potrebbe presto diventare una vera e proprio regola per l’intero mondo del calcio, con Al Khelaifi pronto a guidare la rivoluzione nel mondo del calcio.

Al Khelaifi segue l’idea di De Laurentiis: ipotesi Salary cap

Da diverso tempo ormai all’interno del mondo del calcio c’è una cattiva gestione delle spese e dei conti da parte delle varie figure che costituiscono questo mondo. Tutto ciò avviene poiché si ricerca il raggiungimento di risultati sportivi eccellenti compiendo anche spese folli. Ma presto tutto potrebbe cambiare, con il presidente del Paris Saint-Germain e dell’ECA Nasser Al Khelaifi pronto a rivoluzionare il mondo del calcio.

Difatti l’obiettivo è riportare il calcio a degli standard ideali, evitando dunque di investire denaro in quantità industriale e in maniera inadeguata. Purtroppo negli ultimi anni la situazione è andata sempre più a peggiorare, con molti club (tra cui lo stesso PSG) che non si sono fatti scrupoli a strapagare i giocatori offrendogli anche un ingaggio annuale da cifra spaventose. Inoltre l’esplosione del calcio in Arabia Saudita non ha fatto altro che peggiorare questa situazione, con giocatori anche modesti pagati molto e ricoperti d’oro con stipendi senza senso.

Al Khelaifi ha riportato dunque al centro delle discussioni il tema del Salary cap, per limitare le spese e il girovagare di cifre folli. L’idea del presidente dell’ECA sembrerebbe quella di seguire un modello simile a quello di Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli difatti per quanto riguarda gli stipendi né concede adeguati ed offrendo cifre maggiori solo ai top player della rosa. Presto tutto questo potrebbe essere regolamentato a livello europeo, anche se per ora si tratta solamente di un’ipotesi.

Il presidente del PSG ha parlato del Salary cap nel corso di un’intervista concessa al Financial Times: “Se possiamo legalmente trovare un modo in cui le regole ci permetteranno di introdurre un tetto salariale, tutti lo supporteranno. Nessuno dirà di no. Se chiedete a tutti i club, nessuno vuole perdere soldi. Nessuno, dal più grande al più piccolo”. L’idea al momento c’è, ma restano anche diversi interrogativi. Difatti i diversi sistemi fiscali nazionali renderebbero complicata l’attuazione di un tetto salariale per i club. Il tema comunque sarà discusso nelle prossime riunioni, e li si capirà se sarà possibile attuare il Salary cap o meno.