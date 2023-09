Biglietti Napoli-Udinese, slitta la vendita libera: c’entra la decisione dell’Osservatorio

Cambiano le carte in tavola per quanto riguarda la vendita dei tagliandi della sfida. L’annuncio arriva proprio da un comunicato del Napoli.

Un trittico di trasferte caratterizzerà il rientro del Napoli dalla pausa Nazionali di due settimane. Dopo aver affrontato e pareggiato contro il Genoa infatti, gli azzurri saranno ospiti anche di Braga e Bologna, prima di ritrovare il calore del Maradona nel primo turno infrasettimanale della stagione contro l’Udinese. proprio in merito a tale sfida, una news in particolare ha sorpreso e non poco i tifosi, venuti a conoscenza di un cambio di programma proprio tramite un comunicato ufficiale della SSC Napoli.

Napoli-Udinese, cambiano i piani sulla vendita dei biglietti

Aveva molto colpito la decisione da parte del Napoli di rivoluzionare la modalità di vendita dei tagliandi per le proprie gare casalinghe. Contro l’Udinese infatti, aveva fatto il proprio debutto la vendita scaglionata, divisa in due fasi che sarebbero partite in due distinte date. In particolare, la FASE 1 sarebbe stata riservata ai possessori di Fidelity Card, con la FASE 2 invece aperta a tutti i tifosi. Le carte in tavola sono però cambiate a seguito del seguente comunicato targato Napoli:

“SSC Napoli comunica che, in attesa delle determinazioni da parte dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, l’inizio della Vendita Libera (Fase 2) per la partita Napoli-Udinese del 27/09/2023 è posticipata a data e orario da destinarsi”.

Una news alquanto sconvolgente, che ha sorpreso i tifosi ed ha creato nuove polemiche. Dalle ore 12.00 del 18 settembre non partirà dunque la FASE 2, bensì rimarrà attiva la FASE 1. Per tutti i tifosi sprovvisti di Fidelity Card ed intenzionati ad acquistare un biglietto per Napoli-Udinese giungeranno quindi aggiornamenti nei prossimi giorni.