Biglietti Napoli, grande novità per i tifosi in vista di Udinese e Fiorentina: c’entra la Fidelity

Grosse novità in arrivo per tutti i tifosi del Napoli in merito alle sfide con Udinese e Fiorentina: il comunicato del club.

Mantenere alto l’umore del proprio pubblico nonostante la pausa per le Nazionali e nonostante la sconfitta patita contro la Lazio. Questa la missione del Napoli in questi giorni di assenza del campionato. Come fare? Molto semplice, annunciando la messa in vendita dei biglietti per i prossimi eventi azzurri. Dopo aver infatti comunicato le info in merito ai tagliandi del settore ospiti per Braga-Napoli, ecco l’annuncio inerente alle sfide con Udinese e Fiorentina. Ancora una volta, dopo Sassuolo e Lazio, l’annuncio partenopeo arriva in contemporanea.

Napoli-Udinese, le info sui biglietti

Turno infrasettimanale, la sfida fra Napoli e Udinese (che tanti bei ricordi emana nelle menti partenopee) è attesa per le 20.45 di mercoledì 27 settembre. Tramite un comunicato ufficiale, il Napoli ha dunque annunciato i prezzi e le modalità di vendita per i tagliandi, che avverrà con una divisione in due fasi. La FASE 1 avrà quindi inizio alle ore 12 di venerdì 8 settembre, e sarà accessibile ai soli possessori di Fidelity Card. Questi ultimi avranno inoltre diritto all’acquisto dei biglietti ad un prezzo vantaggioso:

Curve inferiori: 14€;

Curve superiori: 30€;

Distinti inferiori: 40€;

Distinti superiori: 50€;

Tribuna Nisida: 65€;

Tribuna Posillipo: 100€.

La FASE 2 avrà dunque inizio in seguito, ma data e ora non sono ancora note. Essa darà accesso ai tagliandi anche ai non possessori di tessera del tifoso, che potranno acquistare i biglietti a prezzi leggermente superiori:

Curve inferiori: 20€;

Curve superiori: 35€;

Distinti inferiori: 45€;

Distinti superiori: 60€;

Tribuna Nisida: 75€;

Tribuna Posillipo: 110€.

Napoli-Fiorentina, le info sui biglietti

Come capitato anche per Sassuolo e Lazio, la SSC Napoli ha annunciato contemporaneamente le info per la messa in vendita dei biglietti di due distinte partite. Arrivano infatti novità anche per la sfida contro la Fiorentina, che torna al Maradona dopo la festa Scudetto dello scorso maggio. Per la sfida in programma alle ore 20.45 di domenica 8 ottobre, i biglietti saranno però messi in vendita a partire dalle ore 12 di lunedì 11 settembre. Anche per il match con i viola vi saranno due distinte fasi di vendita, con la FASE 1 accessibile ai soli possessori di Fidelity Card che disporranno anche di un prezzo vantaggioso all’acquisto:

Curve inferiori: 20€;

Curve superiori: 35€;

Distinti inferiori: 45€;

Distinti superiori: 70€;

Tribuna Nisida: 85€;

Tribuna Posillipo: 120€.

Anche per quanto riguarda l’incontro fra Napoli e Fiorentina non sono ancora note data e ora dell’inizio della FASE 2. Ciò che è certo è che quest’ultima sarà aperta anche ai tifosi non possessori di tessera, che potranno acquistare i tagliandi a prezzi leggermente superiori: