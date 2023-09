Lutto in casa Napoli: arrivano le condoglianze di De Laurentiis

Arriva il comunicato ufficiale del Napoli. Il segno di cordoglio del presidente Aurelio De Laurentiis e di tutto il club

Dopo la pausa dovuta alla sosta per gli impegni che i calciatori azzurri hanno avuto con le rispettive nazionali, è tempo di dedicarsi nuovamente al campionato. I partenopei scenderanno in campo già sabato sera allo stadio Luigi Ferraris di Genova dove affronteranno il Genoa di Alberto Gilardino. Ritrovatisi oggi, per la prima volta dopo 15 giorni, tutti i calciatori a Castel Volturno, sono in programma due sessioni di allenamento. Proprio in mattinata è arrivata la triste notizia per il club.

Tutta la squadra con il suo presidente Aurelio De Laurentiis ci ha tenuto ad esprimere tutta la vicinanza ed un cordoglio per Nicola Lombardo. Il capo della comunicazione azzurra ha infatti perso la suocera, Dina, scomparsa questa mattina. Su twitter il comunicato ufficiale del Napoli. Questo la nota pubblicata dal club pochi minuti fa. “Aurelio De Laurentiis e la SSC Napoli partecipano al dolore di Nicola Lombardo, della moglie Laura e dei figli Ludmilla e Ludovico, per la scomparsa della cara Dina.”

In attesa del ritorno in campo

Proprio nel mentre della seduta mattutina di allenamento al Konami Sports Center di Castel Volturno, la notizia che ha rattristito il club. Nicola Lombardo è infatti a capo della settore della comunicazione del Napoli da tanti anni ormai e per il club è un uomo importantissimo. Il presidente ci ha tenuto, anche a nome dell’intero organico del club partenopeo, ad esprimere il suo cordoglio a Lombardo. Intanto gli azzurri si dovranno preparare per la sfida contro il Genoa dove occorrerà obbligatoriamente vincere. A Rudi Garcia serviranno infatti i tre punti dopo la brutta sconfitta subita in casa contro la Lazio di Maurizio Sarri.

Sempre affascinante la sfida tra Napoli e Genoa, il tecnico francese ha in mente di fare pochi cambi per l’11 che partirà dal primo minuto. Difficile vedere l’esordio del brasiliano Natan dall’inizio, Garcia preferirà più affidarsi alla certezza Juan Jesus. Uno dei pochi cambi potrebbe essere fatto tra Mario Rui e Olivera. Il terzino portoghese infatti sarebbe schierato titolare con Olivera, arrivato solo stamattina dall’Ecuador, che inizierà dalla panchina. In attacco non ci dovrebbero essere dubbi per vedere dall’inizio il danese Jesper Lindstrom. Acquistato dall’Eintracht Francoforte, non aveva convinto nei primi minuti ufficiali in maglia Napoli.

Lindstrom avrà infatti una seconda occasione per mettersi alla prova da subito e far vedere il suo reale potenziale offensivo.