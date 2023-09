“Quest’anno giocherà spesso, c’è ottimo feeling con Garcia”: l’annuncio fa sperare i tifosi

Nel corso dell’ultima sessione di mercato, diversi azzurri sono stati richiesti. A sorpresa l’intermediario di un tesserato del Napoli ha rivelato alcuni retroscena.

La sessione estiva di calciomercato ha visto il Napoli affrontare diverse difficoltà, soprattutto per quanto riguarda le cessioni degli esuberi. Nonostante ciò, seppur qualche innesto è mancato, la dirigenza ha messo a segno diversi colpi che nel lungo periodo potrebbero rivelarsi azzeccati.

Sul mercato in uscita, il club campione d’Italia ha ricevuto varie offerte per i suoi tesserati. Oltre a quelle per i vari big, ne sono arrivate alcune a sorpresa anche per giocatori meno blasonati. L’intermediario di uno di questi ha svelato alcuni dettagli a riguardo.

L’intermediario di Ostigard svela dei retroscena e annuncia il futuro del difensore

Nell’arco della scorsa stagione, Leo Ostigard ha trovato poco spazio nelle rotazioni di Luciano Spalletti. Questo anche perché dinanzi a lui c’era un top player come Kim, ed un fedele scudiero come Rrahmani. In vista della nuova stagione, complice i tanti impegni del club e la mancanza di un difensore inamovibile come lo era Kim, il difensore norvegese potrebbe trovare maggiore spazio.

L’intermediario di Ostigard, Luca Ariatti, è intervenuto a Radio CRC nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete, dove si è espresso sul suo assistito e sulle prospettive per la stagione corrente. Ariatti innanzitutto si è espresso sui rapporti tra lui ed Ostigard con la società, mostrandosi sereno e fiducioso: “Ostigard nel Napoli è considerato perché i nostri contatti con la dirigenza sono costanti e c’è la possibilità che possa trovare più spazio in questa stagione”.

Nell’arco dell’intervento si è parlato anche dei miglioramenti fatti dal difensore norvegese nel corso dell’annata con Spalletti alla guida del Napoli: “Ostigard è migliorato. L’anno scorso grazie al gioco codificato i giocatori non avevano paura a chiedere la palla anche con l’avversario vicino, e ciò ha accresciuto la fiducia in tutti”.

Infine Luca Ariatti ha annunciato che vari club hanno richiesto Ostigard, ma di come lui debba essere concentrato solo sul Napoli: “È molto richiesto poiché è del 1999, ma il Napoli non l’ha mai messo sul mercato. Gli dico di impegnarsi per tracciare una strada importante a Napoli. Ovviamente mi auguro che possa dimostrare tutto il suo valore in campo. Leo ha un ottimo feeling con Garcia che sa come gestire la rosa”.

Dunque l’intermediario di Ostigard ha rilasciato delle dichiarazioni interessanti circa il suo assistito, con la fiducia che il norvegese trovi il giusto spazio in questa stagione.