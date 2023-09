L’ex Roma ‘condanna’ il Napoli: “Niente Scudetto!”

Il nuovo campionato di Serie A è già iniziato a vige incertezza assoluta su quale squadra potrà vincere lo Scudetto.

Gli azzurri di Rudi Garcia sono i detentori del titolo ma la stagione non è iniziata benissimo, considerata la sconfitta interna della scorsa settimana contro la Lazio di Maurizio Sarri.

La previsione di Candela

Vincent Candela, ex calciatore e bandiera della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TvPlay. Il francese si è espresso in merito al campionato di Serie A, facendo le proprie valutazioni sul possibile andamento da qui a fine stagione.

Secondo Candela, il Napoli, nonostante il titolo di Campione d’Italia di cui è attualmente detentore, no godrebbe dei favori dei pronostici a causa dell’avvicendamento in panchina:

“Il Napoli per me non è favorito, ha perso tanto, troppo con l’addio di Spalletti”, l’ex terzino, ha poi aggiunto quelle che per lui rappresenterbbero le candidate numero 1 al titolo, “condannando” anche l’Inter: “Se l’Inter non l’ha vinto negl ultimi due anni, non vedo perché dovrebbe vincerlo ora, la favorità è una tra Juventus e Milan”.

Infine, il classe ’73, ha chiuso con un pensiero che sa più di speranza: “Chi metto dopo bianconeri e rossoneri? Mi piacerebbe la Roma di Mourinho”.