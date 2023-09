Formazioni Italia Ucraina: la scelta di Spalletti sui calciatori del Napoli

L’Italia scende in campo questa sera contro l’Ucraina in un match già decisivo per le qualificazioni al prossimo Europeo: le formazioni.

Va in scena la seconda gara dell’Italia di Luciano Spalletti: appuntamento già caldo, oseremmo definirlo da dentro o fuori per i ragazzi del neo commissario tecnico della Nazionale. Un incontro che sa già di spartiacque, nonostante rappresenti il secondo appuntamento di Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale italiana.

Il pari con la Macedonia del Nord ha rappresentato un duro colpo, obbligando i 4 volte campioni del mondo ad inseguire lo sfidante di stasera, l’Ucraina, al secondo posto del girone.

La formazione dell’Italia: Raspadori falso 9

L’Ucraina è al momento seconda a 7 punti, seppur con una gara in più dell’Italia, grazie al prestigioso pareggio ottenuto fuori casa contro l’Inghilterra dominatrice del girone.

Complici svariate assenze, Spalletti ha scelto di affidarsi ad un tridente inedito per provare a dare la svolta ad una fase offensiva ancora troppo asciutta, nonostante la buona mole di gioco creata.

Queste le scelte ufficiali del c.t, che ha deciso di schierare i propri ragazzi con il suo “solito” 4-3-3:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma (C); Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Dimarco; Frattesi, Locatelli, Barella; Zaniolo, Raspadori, Zaccagni.

UCRAINA (4-5-1): Bushchan; Konoplia, Zabarny, Krystov, Mykolenko; Yarmolenko, Stepanenko, Zinchenko, Tsygankov, Sudakov; Dovbyk

Giacomo Raspadori guiderà l’attacco tricolore nella posizione di prima punta, l’attaccante del Napoli ha infatti scalzato Immobile, capitano dell’Italia e fresco marcatore in Macedonia.