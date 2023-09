Calciomercato Napoli, occasione per gennaio: il sostituto di Demme arriva dalla Serie A

Accostato al Napoli molto spesso, durante la prossima finestra di mercato potrebbe presentarsi un’occasione per il Napoli.

Il calciomercato degli azzurri non ha soddisfatto più di tanto il tifo partenopeo che, da campioni d’Italia, avrebbe voluto più acquisti per rinforzare la rosa. Il fatto che tutte le dirette concorrenti del Napoli abbiano modificato il loro undici titolare, fa riflettere sulle difficoltà avute durante questa estate di mercato. Alla fine dei giochi mancava ancora qualche altra pedina per far sì che gli uomini del neo tecnico Garcia ritornino a giocarsi lo scudetto. Sempre tra le principali candidate per la vittoria finale, i bookmakers danno i nerazzurri dell’Inter leggermente favoriti ai partenopei che condividono il loro pronostico con Milan e Juventus.

Troppo pesante il fatto di non essere riusciti a sostituire Kim Min-Jae con un difensore già pronto. Al posto del coreano è stato acquistato il brasiliano Natan che però ha giocato zero minuti in questa stagione. Secondo Garcia ad influire è stato il fatto che sia arrivato a fine mercato e che non sappia ancora parlare bene la lingua. In ogni caso però potremo vedere Natan al posto di Juan Jesus già contro il Genoa a Marassi per la sfida in programma per la quarta giornata di sabato sera a Genova.

De Laurentiis già attivo per il mercato di gennaio

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, c’è un grosso braccio di ferro tra il Cagliari e Nahitan Nandez. Il motivo sarebbe legato al rinnovo del centrocampista uruguaiano che stenta a decollare ormai già da qualche stagione. Il calciatore della Celeste non riesce a trovare l’intesa con il club sardo che, da diverse stagioni, non riesce ad accontentarlo per quanto riguarda lo stipendio. Il compenso economico, durante le trattative per il prolungamento del contratto, non sono mai da trascurare. Lo ha fatto capire anche l’agente di Nandez, Pablo Bentancur, che preferirebbe trovare una quadra con il Cagliari.

La sensazione è che dovrebbe essere proprio il centrocampista sudamericano ad accettare uno stipendio inferiore a quello percepito e magari far inserire dei bonus all’interno del nuovo contratto.

Idea del Napoli per gennaio?

Nandez ha un contratto in scadenza a giugno del 2024 e attualmente percepisce 2,35 milioni stagionali. Il Napoli da sempre interessato al calciatore potrebbe provare a prenderlo a zero per la prossima stagione accontentandolo anche per quanto riguarda lo stipendio. Diversa potrebbe essere la situazione che vedrebbe Nandez in azzurro già a gennaio, che sarebbe legata soprattutto all’eventuale cessione di Demme. Il Cagliari, comunque, non vorrebbe privarsi del suo capitano a parametro zero per cui cercherà di rinnovargli il contratto o di cederlo.