Ansia Napoli per il recupero di Politano: notizia ufficiale dal club

Tiene banco in casa Napoli l’infortunio di cui è stato vittima Matteo Politano, tra gli azzurri in maggior spolvero in questo avvio di stagione.

La SSC Napoli ha diramato il comunicato relativo alla seduta odierna, svolta presso il Konami Center di Castel Volturno:

“La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e lavoro di corsa. Successivamente esercitazione finalizzata al possesso palla e partitina a campo ridotto”.

Il punto sugli infortunati

Infermeria perlopiù libera in casa Napoli, con il neo tecnico, Rudi Garcia, che non ha almeno al momento particolari grande in vista della preparazione dell’insidiosa trasferta di Genova.

Unico neo, quello rappresentato da Matteo Politano, autore di 3 ottime prove nelle prime uscite del Napoli, per poi essere vittima in nazionale di un’elongazione al soleo.

Questo l’aggiornamento rilasciato dalla società partenopea in tal senso:

“Politano ha svolto terapie e lavoro in palestra. Zielinski è rientrato dagli impegni con la Nazionale”.

Un infortunio certamente non grave, ma che dovrebbe tenere out l’ex Inter per almeno un paio di settimane, proprio all’avvio di questo tour de force tre Serie A e Champions League. Fortunatamente per Garcia, sugli esterni il Napoli è ben coperto e al momento, le quotazioni del neo acquisto Lindstrom, sono in rilasita.