“Accusato ingiustamente”: retroscena sull’azzurro, la verità

Sebastian Frey, ex conoscenza della Serie A, si è espresso ai microfoni di Tv Play, rilasciando clamorose indiscrezioni e un pensiero su un azzurro.

Ex Inter e Fiorentina, Sebastian Frey è stato uno dei portieri che ha più inciso in Serie A tra gli anni novanta e l’inizio del 2000.

L’estremo difensore transalpino, ai microfoni di Tv Play, si è espresso a ruota libera tra passato e presente, rilasciando varie indiscrezioni, in qualche caso clamorose sulla Nazionale francese nella gestione Domenech.

Come dimenticare il c.t Domenech, condottiero della Francia arrivata seconda ai danni proprio dell’Italia nel 2006, un allenatore vulcanico, in grado di farsi condizionare nelle scelte di formazione dall’oroscopo, fatto confermato, proprio dal suo ex calciatore:

“Faceva teatro, era convinto che gli astri condizionassero le prestazioni. In più ce l’aveva con gli italiani me l’ha detto più volte in faccia: quando ero all’Inter convocava me e Dalmat senza poi farci giocare solamente per fare un dispetto alla società”

Meret nel mirino delle critiche: Frey lo salva

Frey si è inoltre espresso sui portieri a disposizione del neo tecnico della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, difendendo Donnarumma e rilasciando un proprio pensiero in merito al campione d’Italia, Alex Meret e un altro “napoletano”:

“Donnarumma post europeo era considerato da tutti il portiere più forte del mondo, è assurdo contestarlo per un errore, immaginate stasera che si gioca a San Siro. Un portiere della sua esperienza soli 24 anni è una roba rara.

Io comprendo che per i tifosi del Milan la scelta di andare al PSG possa rappresentare un errore, ma una cosa è Donnarumma quando difende il proprio club, un’altra quando difende la Nazionale e deve essere sostenuto”.

Sulla crescita esponenziale di Meret negli ultimi 12 mesi, l’ex viola ha dichiarato:

“Come Donnarumma, Meret veniva criticato per il gioco con i piedi, addirittura venne acquistato Ospina, ma io sono 3 anni che dico che Alex è fortissimo”.

Sulle possibilità di vederlo impegnato con costanza anche con la maglia della selezione tricolore, ha invece così chiosato:

“In una amichevole sarei ben felice di vedere Vicario o Meret, ma questa è una gara da dentro o fuori, per me è giusto che giochi Donnarumma”.

Da uomo di campo, inoltre, Frey aveva anche predetto la possibilità, poi confermata dalle ufficiali, di vedere questa sera all’opera Giacomo Raspadori, nonostante la panchina in Macedonia:

“Raspadori? La soluzione di Raspadori falso nueve secondo me rappresenterebbe una soluzione ideale contro l’Ucraina.