Spalletti-Napoli, scontro in arrivo: il club valuta una decisione durissima

Luciano Spalletti si prepara all’esordio sulla panchina dell’Italia questa sera contro la Macedonia del Nord. Intanto il Napoli osserva e prepara la mossa a sorpresa.

Dopo aver guidato il Napoli per due annate, sfociate nella vittoria dello scudetto nella stagione 2022/2023, le strade di Spalletti e degli azzurri si sono divise. Questo per volontà del tecnico toscano, che ha espressamente richiesto a De Laurentiis di essere liberato poiché voleva “riposarsi”.

Dopo un lungo tira e molla ADL ha liberato Spalletti, che però dopo poco più di due mesi è già ritornato ad allenare, sedendosi sulla panchina dell’Italia. Scelta che ha irritato il Napoli che ora valuta alcune mosse verso il tecnico toscano.

Spalletti deve ancora versare la clausola, il Napoli valuta il da farsi

Il rapporto lavorativo tra Luciano Spalletti ed il Napoli (più precisamente De Laurentiis) si è interrotto lo scorso giugno in modo burrascoso. Nessuno mai si sarebbe aspettato che l’allenatore avrebbe presentato le dimissioni ad Aurelio De Laurentiis, ed invece – e purtroppo – così è stato.

I due hanno sempre portato avanti il legame lavorativo in modo professionale, ma in diverse occasioni non sono mancate delle stoccate e frecciatine velate tra i due. L’imposizione del rinnovo automatico a Spalletti da parte del presidente del Napoli non è piaciuta affatto al tecnico, che ha optato per chiudere la collaborazione lavorativa. Come affermato poi da De Laurentiis, Spalletti è stato accontentato poiché aveva richiesto espressamente del tempo per riposare.

Ovviamente il presidente del Napoli si è tutelato a sua volta con una clausola. La suddetta affermava come per la stagione 2023/2024 Luciano Spalletti non si sarebbe potuto sedere su alcuna panchina. Qualora non fosse stata rispettata questa clausola, il tecnico avrebbe dovuto versare una cifra ad ADL. A sorpresa, come un fulmine a ciel sereno, sono arrivate le dimissioni di Roberto Mancini come C.T. dell’Italia. La FIGC ha subito spinto su Spalletti come suo successore, e dopo pochi giorni è arrivata l’ufficialità.

Con un comunicato il Napoli ha attaccato duramente la FIGC, visto che la Federazione ha provato in ogni modo a non versare la clausola. Dunque con questa presa di posizione Spalletti avrebbe dovuto versare il valore della clausola imposta nelle casse di De Laurentiis. Ad oggi però non c’è stato alcun versamento, e per questo il Napoli sta valutando la soluzione estrema. Come riportato da La Repubblica, il Napoli starebbe valutando l’opportunità di attivare il collegio arbitrale per ricevere il pagamento della clausola. Dunque con molta probabilità si andrà allo scontro tra le parti, e ciò lascia perplessi e con l’amaro in bocca visto comunque il lavoro svolto ed i risultati raggiunti dal tecnico dell’Italia sulla panchina del Napoli.