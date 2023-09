“Me li ha comprati tutti”, Spalletti ironico: battuta su De Laurentiis?

Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis non si sono lasciati nel miglior modo possibile, non è di certo un segreto.

Luciano Spalletti ha segnato la storia recente del Napoli: il neo c.t della nazionale è stato il protagonista indiscusso del terzo scudetto partenopeo, ottenuto nell’annata che forse vedeva meno il Napoli designato tra le contendenti al titolo.

Un amore “fugace”, intenso ma breve, il tempo di due stagioni, nonostante ci fossero tutte le promesse per proseguire e prolungare.

Ha fatto non a caso scalpore la decisione dell’ex Roma di rinunciare alla possibilità di rinnovo insita nella propria clausola a margine dell’impresa raggiunta pochi mesi fa.

“Stanchezza”, “Necessità di riposarsi”, Luciano Spalletti ha motivato con queste parole tale scelta, salvo poi accettare dopo pochi mesi una nuova panchina, la più prestigiosa, quella della nazionale.

Un ingaggio che ha fatto scalpore, vista e considerata la clausola presente nel contratto dell’attuale c.t nel contratto firmato con il Napoli, un cavillo burocratico che vincolava Spalletti in caso di rifiuto al rinnovo, ad un anno sabbatico.

Sono stati vari i tentativi di aggirare questo ostacolo, operazioni neanche tanto implicite che hanno portato De Laurentiis ad una presa di posizione dura con il famoso comunicato d’agosto, nonostante ciò, la scelta finale dell’ex allenatore del Napoli è stata definitiva.

La frecciatina a De Laurentiis

Alla vigilia dell’appuntamento contro la Macedonia del Nord, la selezione che ha estromesso l’Italia di Mancini dal mondiale in Qatar, Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni RAI.

Uscite mai banali quelle dell’attuale commissario tecnico, che in tutte le sue esperienze ha abituato gli addetti ai lavori a conferenze “teatrali”, non deludendo le aspettative neanche questa volta.

“Le assenze non cambiano nulla: ho 30 calciatori a disposizione, per la prima volta poi ho un presidente che mi prende tutti quelli che voglio, non l’ho mai avuto un patron così”.

Chiaro il riferimento alle sue esperienze passate, tra cui la più fresca sotto l’ombra del Vesuvio.

Nonostante i due anni più che positivi, infatti, sono stati vari i momenti di tensione tra il tecnico e il numero 1 del Napoli, anche in sede di calciomercato, come quando l’estate scorsa venne ceduto Kalidou Koulibaly, unico calciatore in rosa designato come “incedibile” da Spalletti.

Lo stesso Spalletti, che ha chiosato con un pensiero finale su uno dei suoi ex calciatori, quel Giacomo Raspadori ampiamente utilizzato da Rudi Garcia:

“Chi al posto di Chiesa? Zaccagni risponde naturalmente a questo ruolo, poi c’è Raspadori che ultimamente al Napoli sta giocando in questa posizione”.

Per ora il favorito a sostituire lo juventino è Zaccagni, ma chissà che una possibilità non venga data proprio a Raspadori.