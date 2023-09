“È l’erede di Osimhen”: lo vuole il Napoli, l’affare è pronto a entrare nel vivo

Il Napoli non è nuovo a scommesse vinte, lo testimoniano i fatti: pronta una nuova idea per la dirigenza.

Che Victor Osimhen sia adesso annoverabile tra i migliori attaccanti del mondo, è certezza. Il nigeriano è stato inserito tra i trenta finalisti candidati per la vittoria del Pallone d’Oro. Un risultato incredibile se pensiamo da dove sia partita la sua avventura. Quando fu acquistato dal Napoli, ancora tutt’oggi l’affare più oneroso nella storia del club, tutti erano già a conoscenza del suo incredibile potenziale. Proveniente dal Lille, nel campionato francese aveva dimostrato già quelle che potevano essere le sue qualità, affinate poi nella stagione dello scudetto con il Napoli.

La dirigenza sta in tutti i modi cercando di rinnovargli il contratto, che termina nel 2025. Qualora andasse a scadenza, sarebbe inammissibile perdere un calciatore come lui a parametro zero. Anche se venisse ceduto l’estate prossima, con un solo anno di contratto rimanente, il suo valore sarebbe quasi dimezzato. L’unica soluzione è allora il prolungamento di contratto ma, per far sì che tutto vada secondo i piani, c’è bisogno di lavorare con tranquillità e serenità perché di tempo ce n’è a sufficienza.

Il Napoli pensa al nuovo Osimhen

Il banco di prova importante per Osimhen è stato superato durante questa finestra di calciomercato. Il numero nove del Napoli ha resistito alle faraoniche offerte arrivate dall’Arabia Saudita che gli avevano promesso soldi e lusso in abbondanza. L’ultimo contatto con Roberto Calenda, agente del giocatore, risale a Castel Di Sangro. La sensazione è quella che nelle prossime settimane ci sarà già un nuovo aggiornamento tra le parti per mettere un punto a questa difficile ed estenuante trattativa.

Intanto, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, ad Aurelio De Laurentiis sono arrivate importanti voci dagli scout di mercato. Si tratta di Abba Yunus, attaccante 17enne, nigeriano come Osimhen che è anche il suo idolo. Simile anche di altezza e stazza, anche per lui ci potrebbe essere l’Italia nel futuro. Yunus è cresciuto nell’Azhuba FC e negli ultimi giorni di mercato è stato accostato a due squadre italiane tra Serie A e Serie B.

Sia Genoa che Cremonese avevano infatti pensato di ingaggiarlo facendo dei sondaggi per capire come fosse la situazione. Il Napoli potrebbe monitorare il giocatore e cercare di scommettere sul ragazzo così com’è stato fatto per tanti altri giocatori semi-sconosciuti ma che nel Napoli hanno poi fatto il salto di qualità definitivo per la loro carriera.