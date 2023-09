Napoli, ottima notizia da Osimhen: Garcia felicissimo

Il Napoli si è affidato anche quest’anno ai gol di Victor Osimhen e alla sua fame di vittoria: ora per Rudi Garcia c’è una splendida notizia.

Gli azzurri hanno iniziato bene la stagione di Serie A ma devono già mettere a punto delle situazioni irrisolte. La sconfitta contro la Lazio ha creato caos e malumore nella tifoseria azzurra che non si aspettava di perdere punti così presto in campionato. Non è arrivato il gol di Victor Osimhen contro i biancocelesti e la partita non è andata come avrebbe voluto tutto l’ambiente partenopeo.

Osimhen torna prima degli altri dalla sosta Nazionali

La sosta per le Nazionali servirà a Rudi Garcia per lavorare su alcuni aspetti che non hanno funzionato nelle prime tre partite, ma potrà farlo solo con pochi calciatori a disposizione. Tra questi c’è Natan, difensore brasiliano dalle ottime prospettive ma ancora a secco di presenze, e molto presto ci sarà anche Victor Osimhen.

Al contrario di tutti gli altri suoi compagni che giocheranno due partite in nazionale o direttamente la prossima settimana, Osimhen giocherà solo domenica contro Sao Tomé e Principe. E dopo quella partita, come riferisce Il Corriere del Mezzogiorno, sarà libero di tornare a Castel Volturno.

Contrariamente a quanto successo negli altri anni, quando gli africani erano tra gli ultimi a rientrare alla base azzurra, questa volta il bomber nigeriano sarà il primo. Garcia potrà lavorare anche sul suo utilizzo e migliorare anche la sua qualità.