Garcia cambia volto al Napoli: tifosi sorpresi

In vista della ripresa del campionato, Rudi Garcia ha in mente dei nuovi esperimenti per la sua squadra

Non ci si aspettava di andare alla prima pausa nazionali della stagione con il morale sottotono. Il passo falso registrato in casa contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri ha destato non poche perplessità, ai tifosi e alla dirigenza stessa. A Castel Volturno sono ripresi i lavori e si punta ad un ritorno in pieno stile campioni d’Italia. Quella prestazione del secondo tempo contro la Lazio, durante la stagione scorsa, non era mai stata vista. Probabilmente soltanto con il Milan in quel fatidico 0-4 del Maradona ma, per il resto, gli azzurri producevano azioni da gol e calcio spettacolo.

Adesso occorre non considerare tutto come perso. La classifica dice ancora che ci sono soltanto tre lunghezze di distanza dalle due squadre di Milano, entrambe capoliste. Con il derby del prossimo turno, i partenopei possono sperare di recuperare punti su una delle due squadre, tutto questo a patto di una sfida quasi impeccabile contro il Genoa a Marassi. Garcia sta lavorando sui carichi fisici dei giocatori, apparsi nettamente in affanno durante il secondo tempo della partita contro la Lazio.

Nuovo inserimento di Natan tra i titolari?

Uno dei punti, forse più contestati, di questo inizio di stagione del Napoli è il mercato. La maggioranza dei tifosi non è soddisfatta delle scelte fatte da Aurelio De Laurentiis e Meluso. Alla dirigenza si chiedeva qualche sforzo in più soprattutto in difesa affinché Kim fosse sostituito nel migliore dei modi.

La mancanza del coreano è indubbiamente pesante, inserito anche tra i 30 candidati al Pallone d’Oro, secondo i tifosi un giocatore del suo livelli non andava rimpiazzato con un giovane. Proprio Natan infatti, brasiliano ex Red Bull Bragantino, è stato il colpo in difesa degli azzurri.

Per il giovane centrale al momento però nemmeno un minuto in campionato con la maglia del Napoli. I tifosi vorrebbero vederlo all’opera, sopratutto per capire di che tipo di calciatore si tratta. Arrivato nell’indifferenza e nello scetticismo generale, Natan è pronto a prendersi il Napoli.

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Garcia sta pensando di farlo esordire dal 1′ contro il Genoa. Secondo il tecnico francese, il giocatore, essendo arrivato in ritardo nel mercato, ha bisogno di tempo per adattarsi al suo tipo di gioco. Probabilmente dopo più di un mese di permanenza in città, secondo Rudi Garcia, dovrebbe essere finalmente arrivato il suo momento.