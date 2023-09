Napoli, Kvaratskhelia e Osimhen nominati nella lista per il Pallone d’Oro

Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen hanno scritto pagine indelebili della storia del Napoli: France Football li ha inseriti nella lista dei candidati al Pallone d’Oro.

L’attaccante del Napoli è stato uno dei fautori della vittoria dello Scudetto e della cavalcata spettacolare in Champions League. Ha messo in mostra le sue immense qualità al primo anno in Serie A e lo ha fatto anche in Europa, al cospetto di grandi club come il Liverpool.

Napoli: Kvaratskhelia e Osimhen sul tetto del mondo

Il Napoli si gode il talento di Khvicha Kvaratskhelia e quello di Victor Osimhen e spera di farlo anche in futuro, nonostante gli interessamenti delle altre big europee che sicuramente proveranno a strapparli agli azzurri a suon di milioni a partire dalla prossima stagione.

Il loro talento non è passato inosservato e France Football, storica rivista francese, li ha inseriti nella lista dei candidati alla vittoria del prossimo Pallone d’Oro. La cerimonia di assegnazione del prestigioso premio si terrà il prossimo 30 ottobre a Parigi.

Per Kvaratskhelia e Osimhen essere inseriti in questa speciale lista di campioni è grande motivo d’orgoglio, così come lo è per tutto l’ambiente Napoli.

Nella lista è stato inserito anche Kim Min-Jae, attuale difensore del Bayern Monaco che fino alla passata stagione ha fatto le fortune del club azzurro.