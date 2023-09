Rimpianto Napoli, l’agente rivela: “Ha rifiutato ogni offerta per realizzare il suo sogno”

Il giocatore, seguito dal Napoli, avrebbe rifiutato ogni offerta per coronare il suo sogno: il suo agente rivela la scelta.

Il Napoli, dopo l’addio di Spalletti e l’arrivo di Rudi Garcia sulla propria panchina, non ha voluto stravolgere la propria rosa. Spalletti aveva cucito una squadra impeccabile su misura per questo campionato e ora Garcia dovrà essere bravo nel saper tenere alto l’entusiasmo partenopeo post vittoria scudetto. Questa sessione di calciomercato è stata forse la più difficile di tutte degli ultimi anni. Le sirene arabe sono ovunque ed ogni club deve tenersi stretto il proprio gioiello perché a suon di milioni il “sì” diviene più facile. Il Napoli difatti ne sa qualcosa.

Prima l’affare sfumato all’ultimo atto per Gabri Veiga, con tanto di presa in giro da parte degli arabi, poi le continue proposte per Victor Osimhen, il “main target” del campionato arabo dalla Serie A e dal Napoli. De Laurentiis però è stato chiaro: “A 500 milioni di euro forse ci penso“. Anche l’addio di Kim Min-jae ha tolto qualcosa ai partenopei tra i tanti, e le lacune oggi in fase difensiva si notano. Il Napoli però ci credeva nel poter chiudere un ottimo colpo: Sofyan Amrabat.

Amrabat rifiuta tutti, la scelta era chiara

Sofyan Amrabat, ormai ex Fiorentina, ha cambiato casacca in questa sessione di calciomercato ed è volato in Inghilterra, ceduto al Manchester United nell’ultimo giorno di mercato.

Il marocchino è stato una piacevole scoperta per la Serie A. Approdato in Italia nel 2019, dopo aver trascorso tutte le giovanili in Olanda e una breve parentesi in Belgio, è arrivato all’Hellas Verona e ha subito mostrato di che pasta è fatto.

Dopo il Verona la Fiorentina dove, se così si può dire, ha ricevuto la sua consacrazione. Infatti è stato proprio Amrabat uno dei vettori che ha trainato la Fiorentina nell’essere l’ottima squadra che è oggi. Nella sua esperienza italiana pochi gol e assist, ma tanta tanta qualità e consistenza al servizio della propria squadra. Un muro a centrocampo recupera-palloni invalicabile, e si è notato anche in occasione dei Mondiali dove con il Marocco ha ben figurato.

Ovviamente corteggiato da tante squadre in A, anche il Napoli voleva il talento 27enne, ma la sua è stata una scelta di cuore. Niente Arabia per lui, solo e solamente il Manchester United. Arrivato ai Devils per 30 milioni di euro Sofyan ha coronato il suo sogno, come anche detto dall’agente Mahmoud El Boustati:

Gli ultimi mesi sono stati difficili. Ha rifiutato qualsiasi proposta da parte di altri club per accettarne soltato uno.

Sfumato quindi per molte squadre italiane, il buon Sofyan ha voluto portare avanti una scelta dettata dal cuore e non dal conto corrente.