Koopmeiners-Napoli, clamorosa indiscrezione: è successo negli ultimi giorni di mercato

Il Napoli non ha mai smesso di pensare a Teun Koopmeiners: rivelata un’indiscrezione che sarebbe accaduta negli ultimi giorni di mercato.

Teun Koopmeiners è da sempre stato il primo obiettivo per il centrocampo del Napoli. I campioni d’Italia in carica hanno seguito con insistenza il centrocampista olandese, anche nel periodo antecedente alla telenovela Gabri Veiga, passato poi all’Al Ahli quando sembrava ormai fatta per il suo passaggio in maglia azzurra.

Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ha bussato più volte (senza successo) alla porta dell’Atalanta. Come testimoniato dallo stesso agente del giocatore in esclusiva ai nostri microfoni, la società partenopea ha formulato anche delle offerte ufficiali importanti alla proprietà bergamasca, che però ha sempre risposto con un secco “no”.

Offerta monstre a fine mercato per Koopmeiners

Dopo la proposta di 45 milioni di euro, cortesemente rispedita al mittente, a seguito dello stop improvviso nella trattativa con il Celta Vigo per Gabri Veiga, causa inserimento dell’Al-Ahli, la dirigenza partenopea avrebbe tentato un vero e proprio all-in sull’ex AZ Alkmaar.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, nel corso dell’ultima settima di calciomercato, il patron del Napoli si sarebbe spinto sino a 47 milioni netti, senza alcun bonus da raggiungere o percentuale sulla futura rivendita. Una cifra monstre, che avrebbe permesso all’Atalanta di chiudere una plusvalenza più che cospicua e assicurarsi un tesoretto non da poco.

Secondo il portale di mercato, però, ormai era troppo tardi: queste cifre sarebbero state accettate agli inizi di giugno, quando la proprietà nerazzurra aveva fissato la deadline per la cessione del proprio centrocampista.

A quel punto, forte di un rinnovo sino al 2028 a 2,5 milioni annui, il club lombardo ha preferito ribadire il proprio rifiuto, evitando un ridimensionamento tecnico e puntando ad una cessione ancor più conveniente nell’estate 2024. Infatti, la famiglia Percassi ha deciso di puntare sul centrocampista classe ’98, rendendolo pilastro della squadra di Gian Piero Gasperini. Vista anche la cessione di Rasmus Hojlund, passato in Premier League al Manchester United, ora Koopmeiners è uno dei leader tecnici dei nerazzurri.

Un acquisto che il Napoli non è riuscito a chiudere e che negli ultimi giorni è stato rinfacciato alla società. Dopo la sconfitta con la Lazio, i tifosi partenopei hanno evidenziato la mancanza di riserve di valore a centrocampo e della poca possibilità di far rifiatare uomini cardine di Rudi Garcia come lo sono Zielinski, Lobotka e Anguissa.