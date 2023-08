Napoli, rifiutata una super offerta per Koopmeiners: parla l’agente – ESCLUSIVA

Il Napoli ha perso Gabri Veiga ma ha anche provato a fare di tutto per prendere Teun Koopmeiners dall’Atalanta.

Gli azzurri avevano intenzione di migliorare il centrocampo a disposizione di Rudi Garcia portando un grande talento in maglia azzurra. Per Koopmeiners c’era stato un forte interessamento già negli anni scorsi, prima che firmasse con l’Atalanta, poi riproposto in questa stagione.

Napoli, l’agente di Koopmeiners: “Offerta dagli azzurri”

Ore calde per il calciomercato del Napoli, con gli azzurri ancora alla ricerca di nuovi calciatori da regalare a Rudi Garcia per la nuova stagione che sta per iniziare. E qualche settimana fa è stato fatto un tentativo concreto per strappare Teun Koopmeiners all’Atalanta.

Bart Baving, agente di Koopmeiners, in esclusiva ai nostri microfoni ha svelato il reale interesse per il Napoli per il forte centrocampista olandese. Avrebbe garantito qualità, quantità e duttilità al reparto nevralgico di Rudi Garcia, ma la Dea ha detto no.