Pista Italiano, De Laurentiis è stato chiaro: le ultime

De Laurentiis sta valutando ogni possibile alternativa per la panchina del Napoli: le ultime sul futuro di Vincenzo Italiano.

I tifosi del Napoli attendono solo una cosa da qui al termine della stagione. Dato che il campionato del Napoli non ha più nulla da raccontare, la dirigenza azzurra sta lavorando duramente per decidere al meglio chi siederà in panchina il prossimo anno.

De Laurentiis non vuole assolutamente sbagliare e nella scelta del prossimo allenatore si sta facendo aiutare anche da Giovanni Manna, futuro ds del Napoli che da qualche settimana è già al lavoro per gli azzurri.

Sono diversi i nomi sul taccuino della dirigenza azzurra. Tra questi c’è anche quello di Vincenzo Italiano, attuale tecnico della Fiorentina che però è seguito da tempo dal Napoli.

Futuro Italiano, De Laurentiis è stato chiaro

Il nome di Vincenzo Italiano circola da diverso tempo in orbita Napoli. Aurelio De Laurentiis, infatti, lo aveva messo in cima alla lista dei desideri la scorsa estate, salvo poi non affondare il colpo per non rovinare i rapporti con Rocco Commisso.

Italiano, infatti, aveva un contratto fino a giugno 2024 e la Fiorentina si sarebbe separata difficilmente dal suo tecnico. Alla fine anche Italiano ha preferito restare alla guida della Viola e il Napoli ha virato su Rudi Garcìa.

Il nome di Italiano, però, è tornato di attualità in queste settimane di fine campionato. Fino a poco tempo fa, inoltre, Italiano era stato posto in pole position per la panchina del Napoli, ma al momento non c’è stata la svolta.

TuttoMercatoWeb, inoltre, spiega che De Laurentiis è stato molto chiaro con il tecnico nato in Germania. Italiano, infatti, non ha ricevuto nessuna proposta allettante dal Napoli nelle ultime settimane. De Laurentiis, inoltre, lo ha derubricato a seconda scelta alle spalle di Antonio Conte, Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini.

Sicuramente non lo scenario che Italiano si aspettava. Il tecnico, infatti, sembra sempre più lontano dalla Fiorentina, ma non ha in mano una valida alternativa. Su di lui, infatti, ci sarebbe il Bologna, ma solo qualora Thiago Motta dovesse realmente approdare alla Juventus. L’ipotesi più concreta, sempre secondo TuttoMercatoWeb, pare essere quella che porta a Torino. I granata stanno valutando le ipotesi per il dopo Juric e Italiano sembrerebbe in pole position per la panchina della squadra di Urbano Cairo.