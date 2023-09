Calendario Napoli Primavera, azzurrini inseriti nel girone B: tutte le partite

Il calendario del Napoli Primavera, la squadra di Frustalupi è stata inserita nel girone B: le sfide che dovranno affrontare gli azzurrini

L’anno scorso abbiamo assistito al trionfo del Napoli in campionato, che ha riportato il tricolore alle pendici del Vesuvio dopo ben 33 anni di attesa. Resoconto stagionale totalmente opposto per il Napoli Primavera, che invece è stato protagonista di una stagione piuttosto fallimentare.

I ragazzi guidati da mister Frustalupi non sono andati oltre il 16esimo posto in classifica, che è valso la retrocessione in Primavera 2, la Serie B di categoria, al pari di squadre molto meno blasonate come Cesena e Udinese. A condannare definitivamente gli azzurrini è stato l’ultimo match casalingo contro l’Inter, campione in carica. La sconfitta contro i nerazzurri per 1-2 ha privato il Napoli della possibilità di accedere al playout contro l’Atalanta, vista la distanza di 10 punti.

Ora è tempo di ripartire. Come l’anno scorso il Napoli giocherà le partite casalinghe allo Stadio Giuseppe Piccolo di Cercola. La vera novità di questa nuova stagione sarà la guida tecnica: addio all’ex tecnico Frustalupi, storico vice di Mazzarri e panchina affidata ad Andrea Tedesco, ex allenatore dell’U18. La società ha scelto Tedesco, in quanto, venendo dall’U18, conosce già molto bene la squadra. L’obiettivo stagionale, come giusto che sia, è ritornare in Primavera 1.

Il calendario del Napoli nel girone B di Primavera 2

Oggi si è tenuto il sorteggio del calendario del prossimo campionato di Primavera 2. Il Napoli è stato sorteggiato nel girone B con: Ascoli, Bari, Benevento, Crotone, Cosenza, Cesena, Monopoli, Palermo, Perugia, Pescara, Pisa, Salernitana, Spezia, Ternana e Virtus Entella. Da sottolineare la presenza del Bari, altro club della famiglia De Laurentiis e l’intrigante derby campano con la Salernitana, che senza dubbio regalerà emozioni, così come quello con il Benevento.

Nella giornata odierna è stato comunicata anche la più grossa novità del calendario. Sulla scia di quanto visto nelle ultime stagioni di Serie A, anche in Primavera 2 verrà introdotto il calendario asimmetrico. Il Napoli comincerà la propria avventura il 16 settembre, in casa contro il Palermo.

Altri scontri da evidenziare sono il derby dei De Laurentiis Napoli-Bari, che andrà in scena il 21 ottobre, alla quinta giornata, al Piccolo di Cercola, mentre il ritorno andrà in scena il 10 febbraio, alla giornata numero 18. Da cerchiare sul calendario anche le date del derby con la Salernitana. Giornata 10 (2 dicembre) Salernitana-Napoli, mentre per il ritorno con i granata bisognerà aspettare il 20 aprile (27esima giornata).

Di seguito l’ordine completo delle sfide del Napoli: