“Logorato e poco sereno”, bomba Napoli: rivelato il problema di Osimhen

Un Osimhen come non lo si era mai visto in campo. Imprecisione e poche idee: è già emergenza?

Il risultato maturato a Fuorigrotta sabato sera non è proprio piaciuto a nessun tifoso del Napoli. Una sconfitta figlia di insicurezze, mancanza di idee e cali fisici dovuti a carichi di lavoro forse inadeguati. Sarebbe troppo facile puntare già il dito contro la dirigenza o contro Rudi Garcia, ma le negatività vanno risolte insieme e soprattutto con il duro lavoro. Una sosta che, in un momento di appannamento come questo, appare più che mai sacrosanta. Gli impegni con le rispettive nazionali servirà ai calciatori per schiarirsi le idee e a Rudi Garcia per capire dove sta sbagliando.

Un mercato che non ha portato i risultati sperati a partire dal rimpiazzo di Kim Min-Jae. Il centrale difensivo sudcoreano era diventato una certezza, una garanzia e forse cambiarlo con un giovane, non ancora pronto, e proveniente da un campionato straniero, al momento, non ha ripagato la scelta. Eppure Natan non ha giocato neppure un minuto ufficiale in maglia azzurra, adesso Napoli vuole vederlo all’opera e i tifosi non vogliono più aspettare. Le squadre di Milano corrono forte e alla prossima si affronteranno nel derby. Il Napoli sarà di scena a Marassi contro il Genoa e, con le milanesi che si sfideranno, sarà un’ottima occasione per rosicchiare qualche punto da una delle due e rimettersi prepotentemente in carreggiata.

E il rinnovo di Victor Osimhen?

Nell’editoriale su Repubblica Napoli, firmato da Antonio Corbo, il giornalista ha posto ai lettori un quesito legato al rinnovo di Victor Osimhen. Secondo la celebre firma del quotidiano, la prestazione del nigeriano contro la Lazio è stata sottotono, così come quella di Khvicha Kvratskhelia che non va in gol su azione da marzo scorso. I due insieme l’anno scorso erano certamente la coppia più forte del campionato e di sicuro tra le migliori a livello europeo, quest’anno non girano. Per il Napoli, questa situazione, può già essere allarmante?

Uno stress dovuto ad un rinnovo mai arrivato, scrive Corbo. Undici incontri tra il suo procuratore ed Aurelio De Laurentiis durante il ritiro estivo sono terminati con un niente di fatto. Cifre confuse, offerte esorbitanti: Osimhen andava bloccato e coccolato dal Napoli ed invece la firma sul rinnovo di contratto ancora non si è vista. Il giocatore non ha certezze sul suo futuro, non sa se rimarrà a Napoli, se andrà a Parigi o Riad e soprattutto quanto guadagnerà. Sindrome del guadagno, spiega Corbo, che potrebbe colpire anche lo stesso Kvara. Insomma situazioni da risolvere che sono alla base dei problemi iniziali riscontrati fin qui dagli azzurri.