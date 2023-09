Forse Lindstrom parla già in italiano: perché Natan non gioca?

Jesper Lindstrom subito in campo dopo l’arrivo a Napoli: di Natan, invece, non c’è traccia ma Garcia non spiega i motivi.

Il difensore brasiliano è arrivato il 7 agosto 2023 nel ritiro di Castel di Sangro e dal giorno 8 ha iniziato gli allenamenti con Garcia e il suo staff. Dopo circa un mese in Italia e nel gruppo con i nuovi compagni, però, non ha ancora visto il campo. Il motivo? Il tecnico dice che non ha ancora imparato la lingua e deve abituarsi al nuovo mondo calcistico, visto che arriva dal Brasile.

Lindstrom sì e Natan no: c’è qualcosa che non va

I minuti giocati da Natan in campionato sono ancora zero e tutti i tifosi del Napoli si chiedono e ci chiedono come mai non giochi. C’è preoccupazione nella tifoseria, magari non è all’altezza di una squadra così importante? Non è all’altezza di sostituire Kim Min-Jae? Garcia, di conferenza in conferenza, spiega sempre che “non conosce la lingua e il calcio italiano” e che “bisogna lasciarlo tranquillo e che ha bisogno di crescere e deve imparare tante cose. Arriverà il suo momento”.

Ma cosa deve imparare? Cosa significa “tante cose”? Si parla di campo o di vita quotidiana? E se si parla di campo, perché è stato acquisato come l’erede di Kim? Il difensore sudcoreano è tra i migliori al mondo e non può (anzi, non poteva) essere sostituito da un calciatore non pronto.

La squadra Campione d’Italia in carica si è presentata ai nastri di partenza con due riserve della passata stagione (Juan Jesus e Ostigard, che tra l’altro gioca solo a centrocampo in sostituzione di Lobotka) e con un calciatore non pronto. Male, molto male.

E poi Garcia inizialmente parlava di un Natan che non conosce ancora la lingua. La domanda, dunque sorge spontanea: Lindstrom parla già in italiano? Perché l’esterno danese è sceso in campo ieri contro la Lazio dopo 4 giorni dal suo arrivo a Napoli e Natan no?

Probabilmente uno è pronto e l’altro no. Ma Garcia vuole tenersi ancora un po’ questo segreto. Poi sarà il campo a parlare per Natan che, ad oggi, è un’incognita e un fantasma. Magari è davvero all’altezza di Kim e può fare benissimo. Ma potremo dirlo solo quando scenderà in campo: ecco, quando?

Impara presto l’italiano e le altre “tante cose”, Natan: Napoli vuole vederti all’opera.